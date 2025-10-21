Sean Dyche a Nottingham Forest szezonbeli harmadik vezetőedzője – hivatalos

Sean Dyche váltja a csapat szombati, Chelsea elleni veresége után menesztett Ange Postecoglut a Nottingham Forest kispadján – jelentette be hivatalos csatornáin a klub. A mostani idényben az 54 éves angol szakember már a harmadik tréner: a Forest a szezont még portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



Dyche legutóbb az Evertonnál dolgozott, de korábban – tíz évig – a Burnley, illetve előtte a Watford vezetőedzője is volt. A liverpooliaktól a gyenge eredmények miatt idén januárban menesztették. A szakember a klub honlapja szerint 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá, és először csütörtökön az FC Porto elleni Európa-liga mérkőzésen irányítja a csapatot.

A Nottingham a Premier League-ben öt ponttal a 18., kieső helyen áll, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy döntetlennel és egy vereséggel a 25. pozícióból várja a folytatást. Utóbbiban január 29-én, az alapszakasz utolsó fordulójában látja majd vendégül a Ferencvárost.