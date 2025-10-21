Mándity Márkó bemutatkozott a Wolfsburg felnőttcsapatában

Az utánpótlás-válogatott játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, hosszú sérülésből jött vissza, és remekül sikerült a Hertha BSC elleni meccse.

„A múlt héten az U19-es csapatban már játszottam öt percet, aztán elhívtak a felnőttek edzésére, most pedig fél órát kaptam. A társak jól fogadtak, betartottam, amit az edző kért, és egy gyerekkori álmom vált valóra” – mesélte a középpályás, aki az előző szezont a Wolfsburg U17-es keretében kezdte, majd a téli szünet után az U19-esekhez került. A felnőtteknél már találkozott Dárdai Bencével is.

„Most a meccs előtti edzésen találkoztunk először, jól kijövünk egymással. Ő igazi példakép nekem, és megmutatja, hogy meg lehet ugrani ezt a lépcsőfokot” – jelentette ki Mándity Márkó, akinek klubcsapata veretlenül vezeti az U19-es bajnokságot Németországban.

A magyar U18-as válogatottról elmondta, mindig örömmel húzza fel a címeres mezt, megtiszteltetés a hazájáért játszani, és a héten a bosnyákok elleni edzőmeccsen is szerepelni fog. A végcélja pedig az, hogy a felnőtt válogatottban is bemutatkozhasson, melynek meccseit egyelőre csak a tévében követi.