Birkózás: bízhatunk a magyar érmekben az újvidéki U23-as vb-n

Tizenhárom magyar versenyzővel a mezőnyben hétfőn a vajdasági Újvidéken kezdetét veszi az U23-as birkózó-világbajnokság. A kötöttfogásúak között öt, míg a nőknél és a szabadfogásúaknál egyaránt négy-négy indulónknak szurkolhattunk, ráadásul többen is akadnak köztük olyanok, akik érem-, sőt az sem túlzás, hogy aranyvárományosként utaznak ki a vb-re.

A kötöttfogású csapatból ketten is kiemelkednek az eddigi eredményeik alapján, és most Szerbiában is várhatjuk majd tőlük a jó szereplést.

A 20 éves, tehát még juniorkorú Lévai Levente idén már a felnőttek között is berúgta az ajtót:

tavasszal – pályafutása első felnőtt-világversenyén szerepelve – rögtön Európa-bajnoki címet szerzett a 72 kilós súlycsoportban Somorján. Ezek után viszont kategóriát váltott, és egy súlycsoporttal feljebb lépett a 77 kilósok közé. A folytatásban nagy harcban volt a nála 11 évvel idősebb, Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Fritsch Róberttel a válogatottságért a szeptemberi felnőtt-világbajnokságra is, viszont ez végül nem jött össze a Honvéd fiataljának. A legifjabb Lévai egyébként már az új súlycsoportjában is letette a névjegyét: a nyáron a harmadik helyen végzett a budapesti felnőtt UWW-rangsorversenyen, méghozzá világ- és kontinensbajnoki érmeseket verve. Mindezek fényében Levente az U23-as világbajnokságon is egyértelműen az éremesélyesek közé tartozik.

Lévai Levente Forrás: UWW/MBSZ

Hasonlóképpen készülhet a nehézsúlyú Darabos László is az újvidéki korosztályos vb-re, aki utolsóéves U20-asként idén újra megnyerte az Európa-bajnokságot,

viszont a nyár végi junior-világbajnokságot végül kihagyta, helyette inkább az U23-asok között szeretne majd nagyot alkotni. Jól jelzi a Honvéd kiválóságának a képességeit, hogy az elmúlt három évben az U20-asok világversenyein egy vb- és két Eb-arany a mérlege.

Természetesen, a női válogatottban is lesz kire odafigyelni.

Mindenképpen az élre kívánkozik Elekes Enikő (65 kg),

aki már két korosztályban (U20 és U17) is vb- és Eb-győztesnek mondhatja magát, majd idén márciusban – immár elsőéves U23-asként – ezüstérmet szerzett az idősebbek Európa-bajnokságán Tiranában. Persze, Elekes mellett másoknak is kijöhet a lépés, így például az sem lenne meglepő, ha a felnőtt Eb-ötödik, U23-as Eb-bronzérmes Szenttamási Róza (57 kg) és az U23-as vb-ötödik és Eb-harmadik Pók Karolina (68 kg) is sokáig jutna.

A szabafogásúaknál az U20-as Eb-ezüstérmes, U23-as vb-ötödik Arsunkaev Musza (97 kg) az, akitől leginkább remélhetjük a kiemelkedő eredményt.

Hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel startol a program, és mindjárt az első napon szőnyegre lép a már említett Lévai Levente és Darabos László is. A nők szerdán, a szabadfogásúak pénteken kezdenek.

A tavalyi U23-as vb-n magyar részről egy bronzérem született,

most viszont joggal bízhatunk benne, hogy akár három dobogósunk is lesz.

U23-AS VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJVIDÉK

A verseny és a magyarok programja:

Kötöttfogás

Hétfő-kedd. 63 kg: nincs magyar induló. 77 kg: Lévai Levente (Budapesti Honvéd), 87 kg: nincs magyar induló. 130 kg: Darabos László (Budapesti Honvéd)

Kedd-szerda. 55 kg: nincs magyar induló. 67 kg: Józsa Attila (Budapesti Honvéd), 72 kg: Végh Máté (Budapesti Honvéd-KIMBA), 97 kg: nincs magyar induló

Szerda-csütörtök. 60 kg: nincs magyar induló. 82 kg: Czuczor Dominik (Budapesti Honvéd)



Női birkózás

Szerda-csütörtök. 50 kg, 72 kg, 76 kg: nincs magyar induló.

Csütörtök-péntek. 55 kg: nincs magyar induló. 57 kg: Szenttamási Róza (Csepel TC-KIMBA), 65 kg: Elekes Enikő (Csepel TC-KIMBA), 68 kg: Pók Karolina (Vasas)

Péntek-szombat: 53 kg, 59 kg: nincs magyar induló. 62 kg: Soliman Yasmine (PEAC-KIMBA)



Szabadfogás

Péntek-szombat. 74 kg: nincs magyar induló. 92 kg: Angyal Krisztián (Csepeli BC)

Szombat-vasárnap. 57 kg, 70 kg, 79 kg, 125 kg: nincs magyar induló

Vasárnap-hétfő. 61 kg: nincs magyar induló. 65 kg: Mizsei Zoltán (FTC-KIMBA), 86 kg: Gangl Zétény (Csepel TC-KIMBA), 97 kg: Arsunkaev Musza (Vasas)

(Kiemelt képen: Darabos László Forrás: UWW/MBSZ)