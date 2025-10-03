Jégkorong: Szongoth Döme szezon közben váltott és igazolt Kanadába

Bár szeptemberben hat mérkőzést már lejátszott a német juniorbajnokságban Szongoth Döme, szerda este már a kanadai BCHL-ligában szerepelt. A 2006-os születésű hátvéd – aki idén már a nagyválogatottban is debütált – az ősszel negyedik idényét kezdte meg az Ingolstadt korosztályos együtteseiben, ám a hirtelen jött lehetőségnek köszönhetően a BCHL-be (British Columbia Hockey League) igazolt, amely a kiemelt juniorligák mögött az egyik legerősebb korosztályos bajnokság Kanadában.

Nehéz váltás volt, mert második otthonom lett Ingolstadt

– nyilatkozta a jegkorongblog.hu-nak a Vernon Vipers csapatának új hátvédje. – De a fejlődésem szempontjából jobbnak találtam ide jönni, mert tudom, hogy Ingolstadtba pár év múlva vissza fogok tudni térni, de addig ez a legjobb hely a fejlődésre. A megkeresésüket követően próbáltam sok mindenkivel konzultálni a helyes döntésről, és kivétel nélkül mindenki azt javasolta hogy vágjak neki az észak-amerikai kalandnak.”

Szongoth szerdán gólpasszal debütált új csapatában, a divíziója ötödik helyén álló Vernon a West Kelowna Warriors otthonában szenvedett 5–3-as vereséget. A BCHL-ben idén egy másik magyar játékos is szerephez juthat, Király Olivér a nyáron a Blackfalds Bulldogs kapusa lett.

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)