Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Szongoth Döme szezon közben váltott és igazolt Kanadába

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.03. 16:35
null
Címkék
Szongoth Döme jégkorong utánpótlás utánpótlássport
A 19 éves, felnőttválogatott jégkorongozó, Szongoth Döme még a Ingolstadtban kezdte az évadot, azonban időközben klubot váltott, és a kanadai Vernon Vipershez szerződött.

Bár szeptemberben hat mérkőzést már lejátszott a német juniorbajnokságban Szongoth Döme, szerda este már a kanadai BCHL-ligában szerepelt. A 2006-os születésű hátvéd – aki idén már a nagyválogatottban is debütált – az ősszel negyedik idényét kezdte meg az Ingolstadt korosztályos együtteseiben, ám a hirtelen jött lehetőségnek köszönhetően a BCHL-be (British Columbia Hockey League) igazolt, amely a kiemelt juniorligák mögött az egyik legerősebb korosztályos bajnokság Kanadában.

– nyilatkozta a jegkorongblog.hu-nak a Vernon Vipers csapatának új hátvédje. – De a fejlődésem szempontjából jobbnak találtam ide jönni, mert tudom, hogy Ingolstadtba pár év múlva vissza fogok tudni térni, de addig ez a legjobb hely a fejlődésre. A megkeresésüket követően próbáltam sok mindenkivel konzultálni a helyes döntésről, és kivétel nélkül mindenki azt javasolta hogy vágjak neki az észak-amerikai kalandnak.”

Szongoth szerdán gólpasszal debütált új csapatában, a divíziója ötödik helyén álló Vernon a West Kelowna Warriors otthonában szenvedett 5–3-as vereséget. A BCHL-ben idén egy másik magyar játékos is szerephez juthat, Király Olivér a nyáron a Blackfalds Bulldogs kapusa lett.

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)

Szongoth Döme jégkorong utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Sportlövészet: Több junior készülhet a felnőtt-világbajnokságra

Utánpótlássport
7 órája

Kosárlabda: Sinka-Pálinkás Szofi bombaformában kezdett az NB I-ben

Utánpótlássport
22 órája

Ökölvívás: ketten is nyolc közé jutottak az U19-es Eb harmadik napján

Utánpótlássport
23 órája

Sportlövészet: a legjobb pisztolyosok közé ért Nagy Ákos Károly

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Ökölvívás: nem jutott nyolc közé magyar az U19-es Eb második napján

Utánpótlássport
2025.10.01. 20:59

Triatlon: remek eredmények az évad célversenye előtt

Utánpótlássport
2025.10.01. 19:48

Labdarúgás: másodszor is kikaptak a belgáktól az U17-es lányok

Utánpótlássport
2025.10.01. 17:28

Vívás: dupla dobogóval kezdte az idényt Komjáthy Boglárka

Utánpótlássport
2025.09.30. 18:20
Ezek is érdekelhetik