Jégkorong: Hiezl Réka Amerikában is szórja a pontokat

2025.10.25. 18:29
Hiezl Réka jégkorong utánpótlás utánpótlássport
A hazai női jégkorong-utánpótlás legnagyobb reménységeinek egyike, a 16 éves Hiezl Réka a nyáron a minnesotai elitközépiskola, a Shattuck-St. Mary’s csapatához igazolt, ahol nagyon hamar megtalálta a számítását, és már a tengerentúlon is rendületlenül szállítja a pontokat. A felnőtt- és az U18-as válogatott ígéretét kérdeztük az amerikai tapasztalatokról.

A Vasas fiú jégkorong-utánpótlásában felnövő Hiezl Réka idén nyáron nagy lépésre szánta el magát, és úgy döntött: Észak-Amerikában folytatja a pályafutását. A 16 esztendős csatártehetség a Minnesota állambeli Faribault-ban található Shattuck-St. Mary’s középiskolát választotta, amelynek a hokicsapatai az Egyesült Államokon belül a legszűkebb elitbe tartoznak. Többek között olyan későbbi NHL-klasszisok is megfordultak ott, mint Sidney Crosby és Nathan MacKinnon. A leányszakágban az együttesük az előző évadban az előkelő második helyen végzett az amerikai országos gimnáziumi bajnokságban – így könnyedén kijelenthetjük: Hiezl jó helyre került a tengerentúlon. De vajon milyenek az első benyomásai az elitsuliban?

 – kezdte Hiezl az Utánpótlássportnak. – Az iskola, illetve a csapat is fantasztikus, ráadásul nem csak a játék, hanem a közösség is kiváló. Örülök, hogy találtam egy olyan helyet, ahol egymással párhuzamosan tudom magas szinten űzni a tanulást és az élsportot is. Utólag visszatekintve is úgy érzem, jó döntést hoztam, hogy ezt a helyet választottam.

Emellett remek, rendkívül felkészült edzőink is vannak, és minden héten legalább két-három meccset játszunk. Szóval az első két hónapban nagyjából kétszer annyi meccset játszottam itt, mintha még otthon játszanék. Tényleg mindent megkapunk itt, ami a fejlődésünk szempontjából fontos. Minden egyes nap plusz jégidőt biztosítanak az egyéni képzésekre, de ha pedig arra van szükség, akkor meg egyéni videós elemzést tartanak az edzők vagy éppen csak felszabadultan beszélgetünk a hokiról, illetve az ügyes-bajos dolgainkról. Természetesen, a családom iszonyatosan hiányzik, ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a néha fel-feltörő honvággyal megbirkózzak, de ahogy említettem, hál'istennek olyan támogató és pozitív közegbe kerültem, hogy az előzetes vártnál jóval kevésbé visel meg a családomtól való elszakadás.

Nyilván, minden egyes nap beszélek az otthoniakkal, ami meg sokat segít és erőt ad.”

Hiezl Réka Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Réka remekül kezdett új állomáshelyén: az első 20 meccse után 20-20 góllal és gólpasszal, vagyis mérkőzésenkénti kétpontos átlaggal áll, amellyel csapata legjobbja.

A lányok között más a közösségi élet, illetve maga a játékstílus, ehhez eleinte Minnesotában kicsit nehezen szoktam hozzá, de így két hónap elteltével már ezt az akadályt is sikerült megugranom. Alapvetően roppant motiváló a környezet, mert

Nagy ugrás volt, de felnőttem a feladathoz. Azt tudni kell, hogy három leánycsapata is van a középiskolának, viszont együttesenként maximum két légiós szerepelhet, és mivel az első keretben két kanadai válogatott is játszik, így oda egyelőre nem tudtam bekerülni. Jelenleg a második csapatban játszom rendszeresen, ott viszont sok játéklehetőséget kapok, amely megadja az esélyt, hogy sok pontot is szerezzek.

Bár hozzátenném, hogy a második csapat is bombaerős, az országban az ötödik helyen áll a rangsorban.”

Hiezl az előző szezonban már megjárta a felnőttválogatottal az elit-vb-t, illetve az olimpiai selejtezőtornát is. Legközelebb decemberben a nagyválogatott összetartására jön haza, utána pedig az U18-as nemzeti csapatban lesz jelenése, amellyel január elején a kanadai A-csoportos korosztályos vb-n szerepelhet.

„Már nagyon készülünk a lányokkal az U18-as elitvébére, hiszen ha már sikerült kiharcolnunk, hogy a világ nyolc legjobb csapata között játszunk, akkor ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk és ki kell használunk."

(Kiemelt képen: Hiezl Réka Fotó: Amie Nguyen)

Ezek is érdekelhetik