Cselgáncs: kezdődik a moldovai U23-as Európa-bajnokság

Az utolsó pillanatban sérülés miatt kieső, junior Eb-bronzérmes Szabó Réka (52 kg) hiányában végül hét magyar dzsúdós indul a péntektől vasárnapig Moldova fővárosában rendezendő U23-as Európa-bajnokságon. Az elmúlt évekhez képest jóval kisebb létszámú válogatottat így három férfi és négy női induló alkotja majd Chisinauban.

Bár az egyes súlycsoportok kiemeltjei között nem találunk magyar versenyzőt, korántsem vágnak neki esélytelenül a mieink, ugyanis

a csapatból Szabó Áronnak (73 kg), Kőszegi Rebekának (48 kg), Kriza Annának (63 kg) és Szeleczki Szabinának (48 kg) is van már érme korosztályos világversenyről.

Közülük Szabó és Kőszegi korábban U23-as Eb-n is állt már dobogón, méghozzá annak a harmadik fokán.

A realitás talaján maradva

ezúttal egy pontszerző helyezés lehet az elvárás,

viszont kisebb bravúrral akár az éremszerzés is összejöhet.

Az idén már a felnőtt-vb-t és Eb-t is megjárt Szeleczki Szabina (kékben) is ott lesz a moldovai U23-as Eb-n Forrás: IJF

Tavaly három érmet szereztek a versenyzőink: Szegedi Dániel (73 kg) ezüstöt, Szabó Áron (73 kg) és Mamira Luca (52 kg) bronzot nyert, míg Keller Rebeka (52 kg) az ötödik, Szeleczki Szabina (48 kg), illetve a válogatott a csapatversenyben is a hetedik helyen zárt a lengyelországi Pilában rendezett kontinensviadalon.

Legutóbb 2014-ben fordult elő, hogy a mieink érem nélkül tértek haza az U23-as Eb-ről.

A pénteki első versenynapon rögtön négyen is tatamira lépnek: a férfiak 73 kilós kategóriájában Szabó Áronnak és Kalász Ádámnak, míg a nők 48 kilós mezőnyében Kőszegi Rebekának és Szeleczki Szabinának szurkolhatunk.

A pénteken és szombaton zajló egyéni küzdelmek után vasárnap a vegyes csapatversenyben is érdekelt lesz a válogatottunk.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, CHISINAU (MOLDOVA)

A program:

Október 31., péntek

9:00: selejtezők

15:00: döntők, bronzmérkőzések

Férfi 60 kg (nincs magyar induló)

Férfi 66 kg (nincs magyar induló)

Férfi 73 kg (Szabó Áron, Ippon Judo Tatabánya; Kalász Ádám, MTK Budapest)

Női 48 kg (Kőszegi Rebeka, MTK Budapest; Szeleczki Szabina, Budapesti Honvéd)

Női 52 kg (nincs magyar induló)

Női 57 kg (nincs magyar induló)

Női 63 kg (Kriza Anna, Budapesti Honvéd)



November 1., szombat

9:00: selejtezők

15:00: döntők, bronzmérkőzések

Férfi 81 kg (nincs magyar induló)

Férfi 90 kg (nincs magyar induló)

Férfi 100 kg (Lakos Máté, Rákosvidéke Hajtós DSE)

Férfi +100 kg (nincs magyar induló)

Női 70 kg (Sóczó Rebeka, Békés Megyei Kano JSE)

Női 78 kg (nincs magyar induló)

Női +78 kg (nincs magyar induló)



November 2., vasárnap

9:00: selejtezők

13:30: döntők, bronzmérkőzések

Vegyes csapatverseny (a magyar válogatott is indul, méghozzá Mamira Lucával, Dunaharaszti MTK és Miklósvölgyi Dániellel, Ippon Judo Tatabánya kiegészülve)

(Kiemelt képen: Szabó Áron (kékben) Forrás: IJF)