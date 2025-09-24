Vízilabda: kevés gyerekkel is minőségi munka folyik Fehérváron

Székesfehérváron is igyekeznek minél több ígéretet nevelni a hazai vízilabda számára. A Fehérvár VSE fiúcsapatai két év első osztályú szereplés után jelenleg a második korosztályos vonalban érdekeltek, a lányok viszont a legjobbak között állhatnak helyt hétről hétre.

Forrás: Fehérvár VSE

Az egyesület ezzel együtt nincs könnyű helyzetben egy olyan városban, amely számos sportolási lehetőséget kínál a fiataloknak. Erről Ágner Zoltán, a klub szakmai vezetője beszélt.

„Fehérváron nagyon sok őshonos sportággal kell felvennünk a versenyt, a helyiek megszokták a hokit, a kosárlabdát, a labdarúgást, és még sorolhatnám, hogy mi minden előzi meg a vízilabdát.

A legnehezebb dolgunk tehát a gyerekek megtalálása, bevonzása a sportágba,

amelyben a kicsiket a először is a hideg vízbe kell ugrasztanunk. Ezzel együtt az idei nyáron nagyot léptünk előre és a táborokban a korábbiaknál jóval több gyereket sikerült toboroznunk. Hatvan-hetven gyerek esetében jelezték, hogy visszatérnek, és bízom benne, hogy a későbbiekben ez a szám csak nőni fog. Jelenleg kevés gyerekkel vesszük fel a versenyt a legjobbakkal is. A fiúkkal két év után a korosztályos első osztályból visszakerültünk a másodikba, és ennek az alacsony létszám is az oka. Most talán nekünk a második vonal a realitás, de mindent megteszünk, hogy visszajussunk, ami nem lesz könnyű, mert az A2 mezőnye is elég erős.”

Forrás: Fehérvár VSE

A szakmai vezető elmondta, hogy a korosztályos fiúélvonalban töltött két évad alatt számos értékes tapasztalatot szereztek a fehérvári játékosok, akik közül jó néhányan a mostani idényben a felnőttmásodosztályban, azaz az ob I/B-ben erősödhetnek tovább. A lányok viszont az utánpótlás élvonalában bizonyíthatnak, és a gyermekgárda mindjárt két bravúros sikerrel, a BVSC, majd a KSI legyőzésével indította a szezont.

„A lányoknál kevesebb a csapat, de a serdülőknél és a gyerekeknél már tizenöt együttes szerepel az első osztályban. A gyermekegyüttesünk valóban nagyon sokra hivatott. Dicséretes, hogy két fővárosi topcsapatot sikerült legyőznünk a bajnokság kezdeteként, bízom benne, hogy a lányok nagyot fognak alkotni ebben az idényben. Az alacsonyabb korosztályokban is jól állunk ígéretekkel, a tehetséggondozókban mindig van három-négy fehérvári játékos, és több vízilabdázónkat vitte már el budapesti csapat. Például a 2010-es születésű Paróczai Bendegúz a BVSC-be, a 2012-es Tóth Hunor a Semmelweis OSC-be került. De nekünk is az a célunk, hogy a magyar vízilabdának minél több jó játékost neveljünk és a növendékeinkből idővel szép számmal váljon válogatott vagy első osztályú pólós. Emellett

próbálunk a gyerekeknek értelmes elfoglaltságot, életcélt adni és az egészséges életmódra szeretnénk nevelni őket.

Arra törekszünk, hogy a saját képességeihez mérten mindenkiből kihozzuk a maximumot, és akkor vagyunk elégedettek, ha a gyerekek elérik ezt a határt.”

(Kiemelt kép forrása: Fehérvár VSE)