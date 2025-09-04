Vízilabda: az Eb-negyeddöntőre készülhetnek az U18-as lányok

Az U18-as leány vízilabda-válogatott hét ponttal az A jelű kiemelt csoport második helyén végzett a korosztály máltai Európa-bajnokságán, így

egyből a pénteki negyeddöntőbe jutott.

A Csicsáky Vince által irányított együttes a kontinenstornát magabiztos, hollandok elleni 15–7-es sikerrel kezdte, majd az olaszokkal szemben 13–13-as döntetlen után ötméteresekkel maradt alul. A harmadik csoportmérkőzésén ismét könnyedén, jó játékkal nyert a válogatott, a törökök 17–5-ös vereséget szenvedtek a mieinktől.

Csicsáky Vince csapata a negyeddöntőben folytatja az Eb-t Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

A második hely a csoportban automatikus nyolc közé kerülést jelentett, és a csütörtököt pihenéssel, regenerálódással tölthetik a lányok. A negyeddöntőben a magyarok a Horvátország–Szlovákia mérkőzés győztesével találkoznak, és nem is lehet más a céljuk, mint az elődöntő kiharcolása. A tornán az eddig mutatott erőviszonyok alapján a négy közé jutásra jó esélye van a magyar csapatnak, amely a B csoport győztese, a spanyolok ágára került.

Azaz, a döntőbe jutásért magyar–spanyol találkozó jöhet össze.

Persze, előbb még mindkét gárdának túl kell jutnia a negyeddöntőn.

A folytatásban még inkább fontos lesz a jó védekezés Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

Az U18-as leányválogatott a napokban zajló Eb-je az utolsó idei korosztályos vízilabda-világverseny, és

eddig nem szerzett aranyérmet Magyarország az évadban.

A Korényi Balázs edzette U18-as fiúk a hatodik helyet érdemelték ki a nagyváradi Eb-n. Előtte a Sike József által vezetett U20-as női válogatott az ötödik lett a brazíliai világbajnokságán, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férfiválogatott a negyedik helyen végzett a zágrábi vb-jén, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronz-, a Dabrowski Norbert felügyelte U16-os fiúk pedig ezüstérmesek lettek az isztambuli Eb-jükön.

Az Eb-csapat:

Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt képünkön: A csapatkapitány Gulyás-Oldal Emma Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)