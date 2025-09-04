Vízilabda: az Eb-negyeddöntőre készülhetnek az U18-as lányok

Az U18-as leány vízilabda-válogatott hét ponttal az A jelű kiemelt csoport második helyén végzett a korosztály máltai Európa-bajnokságán, így
egyből a pénteki negyeddöntőbe jutott.
A Csicsáky Vince által irányított együttes a kontinenstornát magabiztos, hollandok elleni 15–7-es sikerrel kezdte, majd az olaszokkal szemben 13–13-as döntetlen után ötméteresekkel maradt alul. A harmadik csoportmérkőzésén ismét könnyedén, jó játékkal nyert a válogatott, a törökök 17–5-ös vereséget szenvedtek a mieinktől.
A második hely a csoportban automatikus nyolc közé kerülést jelentett, és a csütörtököt pihenéssel, regenerálódással tölthetik a lányok. A negyeddöntőben a magyarok a Horvátország–Szlovákia mérkőzés győztesével találkoznak, és nem is lehet más a céljuk, mint az elődöntő kiharcolása. A tornán az eddig mutatott erőviszonyok alapján a négy közé jutásra jó esélye van a magyar csapatnak, amely a B csoport győztese, a spanyolok ágára került.
Azaz, a döntőbe jutásért magyar–spanyol találkozó jöhet össze.
Persze, előbb még mindkét gárdának túl kell jutnia a negyeddöntőn.
Az U18-as leányválogatott a napokban zajló Eb-je az utolsó idei korosztályos vízilabda-világverseny, és
eddig nem szerzett aranyérmet Magyarország az évadban.
A Korényi Balázs edzette U18-as fiúk a hatodik helyet érdemelték ki a nagyváradi Eb-n. Előtte a Sike József által vezetett U20-as női válogatott az ötödik lett a brazíliai világbajnokságán, a Nagy Sándor vezényelte U20-as férfiválogatott a negyedik helyen végzett a zágrábi vb-jén, a Mihók Attila irányította U16-os lányok bronz-, a Dabrowski Norbert felügyelte U16-os fiúk pedig ezüstérmesek lettek az isztambuli Eb-jükön.
(Kiemelt képünkön: A csapatkapitány Gulyás-Oldal Emma Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)