Vívás: biztató, hogy csökkent a lemorzsolódás a kardszakágban

2025.09.16. 20:42
A junior férfi kardválogatottat irányító Neuhold Sándor szerint fontos a kitartás, mert sokszor a húszas évei közepe-vége felé érik be a sportoló.

Az elmúlt évadban sem maradt junior-világversenyen szerzett érem nélkül a hazai férfi kardvívás utánpótlása.

Az Antalyában rendezett junior Európa-bajnokságon Papp Zsadány érdemelt ki bronzérmet.

Törökországban Bódy Benjámin BVSC-s tanítványa a csoportkört öt győzelemmel abszolválta, majd az egyenes kieséses szakaszban cseh, francia és bolgár ellenfelet legyőzve jutott az elődöntőbe, melyben a junior-világbajnoki címvédő, román Vlad Covaliu 15:10-re felülmúlta. Papp 10:10-ig tartotta a lépést a 2000-es olimpián aranyérmes Mihai Covaliu fiával, a hajrá azonban kihívójának sikerült jobban. A junior Eb-n a Luo Han, Papp Zsadány, Péch Kornél, Vajda Oszkár összeállítású kardcsapat az ötödik lett.

A kínai Vuhszi városában megtartott junior-világbajnokságon kevesebb sikerélmény jutott a mieinknek. Egyéniben Papp, Péch és Vajda számára is a legjobb 32 jelentette a végállomást, a csapatnak pedig a hetedik hellyel kellett megelégednie.

Papp Zsadány junior Eb-bronzérmesként zárta az előző évadot Fotó: Bizzi Team

Az új idényre már javában zajlik a felkészülés. A junior kardozóknak jövő hét végén Magyar-kupa-fordulóval indul a szezon. A mátraházi válogatott edzőtáborban a junior kardozó fiúk keretedzője, Neuhold Sándor nyilatkozott a szövetségi portálnak:

„A férfi kard mezőnye évről évre szélesedik, és egyre inkább túlmutat Európán. Az utóbbi négy évben például mindig volt egyéni Eb-érmesünk, és csapatainkkal is többször dobogóra állhattunk. Világbajnokságon viszont egyszer sem. Akadnak olyan nemzetek, amelyekkel a mennyiség okán nehéz versenyre kelnünk. Ilyen például Olaszország, Franciaország, vagy az Egyesült Államok. Aztán vannak nemzetek, amelyek esetében a mennyiség hiányát központosítással pótolják, például Korea, Egyiptom, Románia vagy Törökország. Mi a kettő között vagyunk valahol. Személy szerint örülnék, ha lenne mód a több közös munkára.

Versenyzőknek és edzőknek egyaránt tudomásul kell venni, hogy a kardvívás nem gyerekjáték, nagyon sokszor húszas évei közepe-vége felé érik be egy sportoló. Nem szabad letörni, ha nem zökkenőmentes a mindig nagyon nehéz korosztályváltás”.

Az új évadban a legutóbbi juniorcsapatból Péch kivételével mindenki a korosztályt képviseli. A juniorok és a kadétok Eb-jét jövőre Georgiában, a vb-jét Brazíliában rendezik.

(Kiemelt képünkön: Neuhold Sándor és Papp Zsadány Fotó: Bizzi Team)

