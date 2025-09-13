Nemzeti Sportrádió

Triatlon: két ötödik hely a kitzbüheli ifjúsági Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 20:49
null
Címkék
triatlon ifjúsági Európa-bajnokság Kropkó Jázmin utánpótlás utánpótlássport Németh Dániel
Németh Dániel és Kropkó Jázmin egyaránt az ötödik helyen zárt, míg Katona Korinna hetedik, Bán Petra kilencedik lett az ifjúsági triatlonosok kitzbüheli Európa-bajnokságán.

Szombaton rendezték meg az egyéni versenyszámok döntőit az ausztriai ifjúsági triatlon Európa-bajnokságon. A hazai sportági szövetség beszámolója szerint először a lányokon volt a sor, és

közülük Kropkó Jázmin érte el a legjobb eredményt, az ötödik helyet szerezte meg.

Tőle mindössze három másodperccel lemaradva Katona Korinna a hetedik helyen végzett, míg szorosan a nyomában Bán Petra a kilencedik helyen ért célba, illetve Miszlai Míra is az A-döntőben bizonyíthatott, és a 30 fős mezőnyben 17. lett.

A fiúk mezőnyében Németh Dániel szerepelt, és szintén az előkelő ötödik helyen zárt.

Vasárnap a mixváltó következik a programban.

(Kiemelt képen: Kropkó Jázmin Forrás: Magyar Triatlon Szövetség)

 

triatlon ifjúsági Európa-bajnokság Kropkó Jázmin utánpótlás utánpótlássport Németh Dániel
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: Tózer-Nemes Boglárka a Csatában lépne szintet az NB I-ben

Utánpótlássport
3 órája

Vívás: a legjobbak között maradnának a junior párbajtőröző fiúk

Utánpótlássport
4 órája

Úszás: Antal Dávid az ifjúsági világelitig pillangózott

Utánpótlássport
14 órája

Lakatos Tamás: Az olimpiai érem már csak plusz hozadék

Utánpótlássport
Tegnap, 18:41

Jégkorong: Szabó Bonita szeme előtt már az A-csoportos U18-as vb lebeg

Utánpótlássport
2025.09.11. 20:33

Triatlon: hét magyarral indul az ifjúsági Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2025.09.11. 15:03

Birkózás: formálódik az ígéretes generáció az utánpótlásban

Utánpótlássport
2025.09.11. 09:02

Kosárlabda: Ocsenás Móna új fejezetet nyitott a karrierjében Sopronban

Utánpótlássport
2025.09.10. 19:29
Ezek is érdekelhetik