Triatlon: két ötödik hely a kitzbüheli ifjúsági Eb-n

Szombaton rendezték meg az egyéni versenyszámok döntőit az ausztriai ifjúsági triatlon Európa-bajnokságon. A hazai sportági szövetség beszámolója szerint először a lányokon volt a sor, és

közülük Kropkó Jázmin érte el a legjobb eredményt, az ötödik helyet szerezte meg.

Tőle mindössze három másodperccel lemaradva Katona Korinna a hetedik helyen végzett, míg szorosan a nyomában Bán Petra a kilencedik helyen ért célba, illetve Miszlai Míra is az A-döntőben bizonyíthatott, és a 30 fős mezőnyben 17. lett.

A fiúk mezőnyében Németh Dániel szerepelt, és szintén az előkelő ötödik helyen zárt.

Vasárnap a mixváltó következik a programban.

(Kiemelt képen: Kropkó Jázmin Forrás: Magyar Triatlon Szövetség)