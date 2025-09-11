Triatlon: hét magyarral indul az ifjúsági Európa-bajnokság

Számos alkalommal írtunk már a magyar triatlon-utánpótlás sikeres szerepléséről, az elmúlt években egymás után szállították a fiatalok a világversenyérmeket, fontos szerepet játszottak abban, hogy 2024 hazánkban a sportág eddigi legeredményesebb éveként vonult be a történelemkönyvbe.

A korosztályos versenyzők az idei év eddigi megméretésein is sikeresen szerepeltek: az U23-as és junior Európa-bajnokságon júliusban az ifjúsági korú Szalai Fanni a juniorok között ezüstérmet szerzett, míg az U23-asok az elitmezőnnyel együtt versenyeztek: a női mezőnyben Kropkó Márta a korosztályában 4., abszolútban 9. lett, míg a férfiaknál Kovács Gyula fejezte be a legjobb helyen a versenyt, a 14. és a 23. pozícióban. Másnap a junior mixváltó (Kropkó Jázmin, Trungel-Nagy Zalán, Szobácsi Laura és Szűcs András) az ötödik helyen ért célba, az elitmezőnyben viszont a kizárólag utánpótláskorú triatlonos alkotta négyesünk (Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta és Kropkó Márton) bronzérmet ünnepelhetett.

A sorban következő utánpótlás-világverseny a pénteken az ausztriai Kitzbühelben megkezdődő ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen a már említett Szalai Fanni nem indul, ám helyette is lesznek éremesélyes triatlonosaink a mezőnyben. A magyar színeket összesen hét sportoló képviseli, köztük Kropkó Jázmin, aki 2025-ben több alkalommal is bizonyított az idősebbek között: az aquatlon-vb-n a felnőttek között harmadik lett, emellett két junior Európa-kupán is bronzérmet szerzett, a junior Eb-n pedig egyéniben hetedik lett.

A fiúknál és a lányoknál is dobogóesélyes versenyzőink vannak,

Kropkó Jázmin és Katona Korinna is odaérhet, a fiúknál pedig az eddigiek alapján Németh Dánielnek van a legnagyobb esélye az éremre, de persze a többiekben is megvan a jó eredmény lehetősége. Ebből kifolyólag a mixváltót is bizakodva várhatjuk, hiszen nagyon erős négyest tudunk majd összeállítani” – mondta az Utánpótlássportnak az esemény kapcsán Lipták Tamás szövetségi kapitány.

A szakemberek szerint minden esély megvan rá, hogy a tavalyi ifi Eb (amin Szűcs András egyéniben bronzérmet szerzett) után az idei kiírás is magyar érmet, sőt érmeket hozzon. Pénteken egyéniben az elődöntőket, szombaton pedig a döntőket rendezik meg, vasárnap pedig a mixváltók küzdenek meg egymással.

A magyar válogatott az ifjúsági triatlon Európa-bajnokságon (szept. 12-14., Kitzbühel, Ausztria):



Fiúk: Deli András, Németh Dániel, Szabó Levente

Lányok: Bán Petra, Katona Korinna, Kropkó Jázmin, Miszlai Míra

(Kiemelt képünkön: Kropkó Jázmin öröme az aquatlon Eb-n Forrás: Europe Triathlon)