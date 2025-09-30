Tekvondó: érmünk lett a verseci GP-versenyen, kvalifikáció (még) nincs

A decemberi, boszniai Grand Prix-fináléra való kijutás volt a legfőbb tétje annak a nemzetközi kadét- és junior-viadalnak, amelyet Versecen (szerb nevén Vrsac) rendeztek szombaton és vasárnap, ám

csak az harcolhatta ki innen egyenes ágon a GP-szereplést, aki kategóriájában beverekedte magát a döntőbe.

Ezzel az eséllyel az indulási jogot a júniusi selejtezőn kiharcolt tizenkét magyar fiatal közül végül csak nyolcan próbáltak meg élni, mivel négy kvótásunk sérülés és más okok miatt távol maradni kényszerült a szerbiai utánpótlástornától.

A nagydíjas megméretésen

az év végi GP-döntős rajtjog kiérdemléséhez a legközelebb Sztanó Levente járt,

aki a kadétok 57 kg-os kategóriájában bolgár riválist vert a nyolcaddöntőben három menetben, majd a negyeddöntőt egy olasz ellen vette sikerrel, ugyancsak 2–1-gyel. Az elődöntőben aztán szerb vetélytársa jobbnak bizonyult nála (0–2), így bronzérmet akasztottak a mi tekvondósunk nyakába az eredményhirdetéskor, ahol az elsők között gratulálhatott neki a torna versenyigazgatója, Patakfalvy Miklós, a magyar szövetség tiszteletbeli elnöke.

Az éremszerzéshez még ketten jutottak egészen közel a mieink közül: a kadétkorú Kiss Laura (41 kg) és a juniorkorú Hizó Kristóf (73 kg), ám mindkettőjüknek be kellett érnie végül az ötödik hellyel, mivel a már a medálért folyó mérkőzésükön egyformán alulmaradtak.

Ahogyan már említettük, a döntősök automatikusan kvalifikáltak a decemberi GP-fináléra, de a most kvótát nem szerzők sem kell, hogy végleg lemondjanak a részvételről. Tudniillik a legjobbak még megszerezhetik a súlycsoportonkénti, maradék 14 hely egyikét a nagydöntőre a nemzetközi ranglistáról, amelynek zárása november végén várható.

(Kiemelt kép forrása: Sztanó Levente bronzérmesként térhetett haza Versecről Forrás: Magyar Taekwondo Szövetség)