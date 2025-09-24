Ökölvívás: magyar éremesélyek az U19-es Eb-n

Nagy mérföldkő érkezett el a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (amelyet időközben Magyar Ökölvívók Szövetségévé neveztek át) történetében idén márciusban: a hónap elején hivatalossá vált, hogy a szervezet az IBA-t elhagyva világszövetséget vált, és csatlakozik a World Boxinghoz. Ahogyan a honlapunkon beszámoltunk róla, a MÖSZ közgyűlése február 8-án egyhangúlag döntött az Nemzetközi Ökölvívó Szövetségből (IBA) való távozásról és a World Boxinghoz való csatlakozásról határozott, és február 16-án a WB elnöksége befogadta a belépési kérelmet, két héttel később pedig jogerőssé vált a magyar tagság.

Kevesebb mint egy hét múlva pedig elérkezik a várva várt pillanat, ugyanis megkezdődik a World Boxing első korosztályos világversenye 2025-ben: a csehországi Ostrava ad otthont az U19-es Európa-bajnokságnak.

Az eseményről természetesen a magyar bokszolók sem hiányoznak, összesen

12 sportolónak szurkolhatunk majd, többen közülük pedig éremesélyesnek számítanak,

a jelenlegi forma és a korábbi évek eredményei alapján is. Ringbe lép például a junior Eb-ezüst és -bronzérmes Petrimán Patrícia és az ifjúsági Eb-harmadik Varga Sára is, akik a hazai szövetség Facebook-oldalának elmondták, hogy dobogós reményekkel vágnak neki a kontinensviadalnak, de ugyanúgy nagy reményekkel várja a kezdést a szintén utánpótlás-világversenyérmes Nyögéri Sára és Kapcsos Vivien is, és persze a fiúk is odaérhetnek a pódiumra.

Ács József az U19-esek edzőtáborában Forrás: MÖSZ

„Szeptember 17-én vonultunk edzőtáborba Tatán, ekkor kezdtük meg a közvetlen Európa-bajnoki felkészülést. Szerencsénkre úgy alakult, hogy ebben az időszakban az olasz korosztályos válogatott is itt edz, így egymás munkáját tudjuk segíteni, sok hasznos kesztyűzést tudunk rendezni – mondja az Utánpótlássportnak Ács József, az U19-es válogatott vezetőedzője. – Egészen vasárnapig, az utazás napjáig itt készülünk. Jó hangulatban telnek az edzések, a fiatalok nagyon várják már a kezdést. Öt lány és hét fiú bizonyíthat majd az Eb-n; bizakodó vagyok, a felkészülés során eljutottak a megfelelő szintre, egyre jobb formában vannak.

Többen is éremesélyesek, neveket viszont nem akarok mondani, nem akarom, hogy bárkin plusz teher legyen.

Az U19-es magyar Eb-keret:



51 kg: Petrimán Patrícia

54 kg: Nyögéri Sára

57 kg: Varga Sára

60 kg: Rába Noémi

70 kg: Kapcsos Vivien



55 kg: Molnár Gábor

60 kg: Benedek Péter

65 kg: Mailát Andràs

70 kg: Buzás Róbert

75 kg: Berki Brendon

80 kg: Váradi Sándor

85 kg: Bozai Gyula



Edzők: Ács József, Nagy Lajos, Lantos Gyula, Huszàr Árpád

(Kiemelt képünkön: Petrimán Patrícia a Szilézia-kupa dobogójának tetején Forrás: MÖSZ)