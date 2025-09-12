Lakatos Tamás: Az olimpiai érem már csak plusz hozadék

Magyarország finoman szólva sem tartozik a téli sportágak nagyhatalmai közé, a rövid pályás gyorskorcsolyában azonban jó pár éve felnőtt és korosztályos szinten is a világ élmezőnyéhez tartoznak hazánk sportolói, akik több olimpiai érmet is ünnepelhettek az elmúlt néhány ötkarikás eseményen.

A short track-szakág eredményes edzője Lakatos Tamás: a junior rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzője több mint harminc évvel ezelőtt kezdett Pécsett short trackezni, válogatott sportolóként vált belőle testnevelőtanár. A helyi egyesület edzője 2008-ban lett, egy évvel később pedig már a juniorválogatottal dolgozott: először edzőként és technikusként tevékenykedett a fiatalok mellett, 2022 szeptemberében pedig vezetőedző lett.

„1992-ben jelent meg az életemben a korcsolyázás, a mai napig emlékszem, hogyan: az iskolámban bemondták a hangosbemondóban, hogy másnap gyorskorcsolyaversenyt rendeznek a suliban, hozzátéve, hogy aki részt vesz rajta, nem kell bemennie aznap az órákra. Nem kellett több nekem, mivel tanulni annyira nem szerettem, hazaérve már mondtam is édesapámnak, hogy menjünk el hokis korcsolyát venni, mert ott akarok lenni az eseményen – emlékszik vissza a kezdetekre Lakatos. – Édesapám labdarúgóedző volt, sportszerető ember,így támogatta az ötletemet. A versenyen egész jól végigbotorkáltam a pályán, még a városi döntőbe is bejutottam, amire viszont már – amennyire lehetett – felkészültem, így végül az országos fináléban kötöttem ki. Fokozatosan haladtam, megjelent a rövid pályás szakág, edzésre jártam, a válogatottba is bekerültem, majd már nem volt visszaút. Mivel a nemzeti csapat tagja voltam, felvételi nélkül, alkalmassági vizsga után felvettek a testnevelő tanári szakra Pécsett, edzősködéssel azonban még jó ideig nem foglalkoztam. Tanárként már dolgoztam, az iskolában fogott meg a fiatalokkal történő foglalkozás, a pedagógia; rájöttem, hogy nem is olyan rossz tudást átadni a gyerekeknek, akik megfogadják a tanácsokat. A pécsi egyesülethez először helyettesíteni álltam be, ám ez idővel átfordult vezetőedzői munkába; megszerettem a közeget, a fiatalokat, többen ráadásul a válogatottba is bekerültek közülük.

Óriási élmény volt azt látni, hogy a szerény körülmények és a visszafogott lehetőségek ellenére a gyerekek mindent megtettek a sikerért, miközben megbíztak bennem.

2008 környékén már a válogatotthoz is besegítettem, akkor kezdett el kialakulni a mai rendszer alapja. A részmunkaidőből hamar főállás lett, több mint három éve pedig már vezetőedzőként segítem a nemzeti csapatot; ez idővel valódi hivatássá vált.”

A Pécsi SN Zrt-nél a későbbi olimpiai bajnok Burján Csaba az ő irányításával tréningezett, és a klubból indult a szintén ötkarikás aranyérmes Knoch Viktor is. A segítségével készülő junior nemzeti csapat számos remek eredményt ért el a korábbi években: a Talabos Attila-fémjelezte generáció például a 2019-es szarajevói téli EYOF-on három aranyérmet ünnepelhetett, míg a 2022-es multisporteseményen három ezüstérem volt a short trackesek jutalma. A junior-világbajnokságokon is több magyar érem született az elmúlt időszakban: 2018-ban Jászapáti Petra 500 méteren lett második, majd 2022-ben ugyanezen a távon Nógrádi Bence (2.) és Jászapáti Péter (3.) is felállhatott a dobogóra, míg a fiúváltó ezüst-, a leánystaféta bronzérmet szerzett. A 2023-as olaszországi téli EYOF-on a magyar küldöttség az aranyérmek tekintetében az eddigi legjobb szereplését nyújtotta, s egy kivétellel a csapat összes medálja a Lakatos által irányított rövid pályás gyorskorcsolyázók nevéhez fűződött: öt arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmmel zárták az eseményt. A válogatott az EYOF után junior-világbajnokságon is jégre lépett Drezdában, s ott szintén született magyar érem: a leányváltó harmadik lett. A 2023 őszén elindított junior-világkupa-sorozatban folyamatosan szerzik az érmeket a magyar indulók, a 2024-es junior-világbajnokságon pedig Lakatos vezetésével két aranyérmet (Somodi Maja 1500 méteren és a leányváltó 3000-en) szerzett a válogatott. Az idei, februári EYOF-on újabb fiatalok mutatkoztak be a korosztályos nagyszínpadon, akik összesen négy érmet, közte egy aranyat szereztek. A szakember a sikereknek köszönhetően kétszer is megnyerte A hónap utánpótlásedzője díját, amit a Magyar Edzők Társasága, a Porsche Hungaria és az Utánpótlássport.hu alapított meg. Ennyi szép eredmény után felmerül a kérdés: vajon már kiskorban lehet látni a gyereken, hogy nagy sikerek állhatnak előtte?

Lakatos Tamás 2023-ban A hónap utánpótlásedzője díjjal Fotó: Mura László

„Meglepő lehet a válasz, de egyszerű kiszűrni, kiben van ott az a plusz, ami akár az olimpiáig, annak dobogójáig repítheti a sportolót. A fizikális képességek mérhetők, a hatékonyság viszont más kérdés, azt a megfelelő szemmel lehet kiszúrni. Fontos, az adott fiatal mennyire gyorsan fogadja meg a tanácsot és mennyire könnyedén hajtja végre a feladatot. Ez energiaspórolást eredményez.

Ha valakiben nincs tehetség, az dolgozhat bármennyit, nem érhet oda az elitbe; ez ilyen sportág.

Természetesen ugyanúgy képezzük azokat is, akik nem tartoznak ebbe a csoportba, nem engedjük el a kezüket.”

Lakatos Tamás és Major Dominik a 2024-es EYOF-on Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter

A magyar sikerek abból a szempontból még inkább csodálatosak, hogy a legnagyobb short trackes nemzetekhez (pl. Kanada, ázsiai országok…) képest a hazai bázis apró, a töredéke a többihez képest.

A 2008 óta létező utánpótlásrendszerünk globális szinten is különleges, mondhatni egyedi,

kevés olyan példát látunk, hogy a fiatalokat központilag, teljes munkaidőben képzik. Ehhez kell a klubokban zajló eredményes munka is, pontosabban a stabil alapok lefektetése. Az viszont törvényszerű, hogy valamikor visszaesés jöjjön el az eredményességünkben, hiszen kevés gyerek választja ezt a sportágat, a juniorjaink közül többen a felnőttek között kell, hogy versenyezzenek a következő évadban, a folyamatos visszapótlás pedig rendkívül nehéz. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Magyarországon egy helyszínen van csak elmozduló szivacsrendszer a pálya szélén, ahol edzünk, Budapesten; egyedül itt tudunk egész évben edzeni. Ezt például Dél-Koreához hasonlítani nem érdemes. Ettől függetlenül boldogság ebben a közegben dolgozni, ez nem kérdés. Nem csak az eredmények számítanak.

Ha a fiatalnak sikerül a sporton keresztül megtanítani a legfontosabb értékrendet, alázatot, becsületet, amit az életben tud alkalmazni, már nyertünk.

Az, hogy ez világverseny-, akár olimpiai éremmel párosul, plusz hozadék.”

(Kiemelt képünkön: Lakatos Tamás köszönti Major Dominikot a 2024-es EYOF-on Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter)