Labdarúgás: döntetlent játszott az U16-os válogatott Szlovéniában

A keddi, Nován rendezett találkozó után csütörtökön a határ túloldalán, a szlovéniai Radenciben találkozott egymással a magyar és a szlovén U16-os labdarúgó-válogatott. Az első felvonást a szlovénok nyerték meg 3–0-ra, ezúttal viszont nemcsak a játék képe volt kiegyenlített, hanem a végeredmény is azt mutatta, hasonló erőt képviselő csapatok találkoztak egymással.

Az MLSZ beszámolója szerint a csütörtöki mérkőzésen a 29. percben Szlovénia szerzett vezetést, mindössze négy perccel később Farkas Timót góljával egyenlített a magyar csapat, majd a második félidő elején Farkas tizenegyesből is betalált. A 2–1-es előnyünket a 78. percig tudták megtartani a mieink, ekkor ugyanis Ruznic lőtt gólt, beállítva ezzel a végeredményt.

Sokkal több pozitívuma volt ennek a mérkőzésnek, mint az elsőnek. A játék összes fázisában feljavultunk a keddi találkozóhoz képest, sokkal több olyan dolgot valósítottunk meg, amit elterveztünk és a gólhelyzetek alapján közelebb is álltunk a győzelemhez.

Az első félidőben a kapott gólra jól reagáltunk, folytattuk azt, amit megbeszéltük, gyorsan egyenlítettünk, és a második félidő elején megszereztük a vezetést. Ezt követően volt még három-négy helyzetünk, amelyekből még gólt szerezhettünk volna. Összességében jól tartotta magát a csapat, a játék összes fázisában jobbak voltunk, mint az első mérkőzésen” – értékelt a mérkőzést követően Milinkhoffer György szövetségi edző az mlsz.hu-nak.

Az U16-os válogatott legközelebb október végén, Feröer ellen játszik felkészülési mérkőzést.

Szlovénia–Magyarország 2–2 (1–1)

Magyarország: Lakos Mihály – Piróth Edvin, Bagó Benett (Hermann Dávid, 79.), Gacs Roland (Bihari Ervin, a szünetben), Farkas Timót (Bársony Dániel, 79.), Szoják Botond (Bucsák Mihály, a szünetben), Pető Botond, Sinka Boldizsár, Forró Levente, Sárdi Márk (Horváth Áron, 62.), Szegedi Botond (Molnár-Bencze Zsombor, 69.)

Gólszerző: Bele (29.), Ruznic (78.), ill. Farkas (33., 49. – a másodikat tizenegyesből)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)