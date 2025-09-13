Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Tózer-Nemes Boglárka a Csatában lépne szintet az NB I-ben

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 19:33
null
Címkék
kosárlabda Tózer-Nemes Boglárka Csata TKK utánpótlás utánpótlássport
Az elmúlt két évet Diósgyőrben töltötte, majd a nyáron az U19-es vb-n is jól teljesített Tózer-Nemes Boglárka (19), aki az új évadot már a női NB I/A-csoportban újoncként szereplő Csata TKK kosárlabdacsapatában kezdi meg, és szeretné bebizonyítani, hogy a felnőttélvonalban is megállja a helyét.

Miután tavasszal a másodosztályban a Csata DSE a feljutást érő második helyen végzett, így ősztől újra lesz NB I/A-csoportos felnőttcsapata a klubnak, a hazai női kosárlabdasport legeredményesebb utánpótlás-nevelőműhelyének. A Tursics Krisztián vezette, Csata TTK néven induló együttes jó néhány új játékossal erősített az élvonalbeli szereplésre készülvén, így például leigazolták a 19 éves Tózer-Nemes Boglárkát is, aki a DVTK-ból érkezett a 13. kerületiekhez. A Kecskeméten nevelkedett, majd az elmúlt két idényben Miskolcon játszó hátvéd az elmúlt évadban már az első osztályban is bemutatkozhatott a diósgyőrieknél, és nyolc meccsen 1,3 pontot átlagolt. Immár a Csatában jóval nagyobb szerep juthat neki a csapat első számú U20-as fiataljaként.

„Tisztában voltam vele, hogy a Diósgyőr kerete rendkívül erős, nem véletlenül szerepel a csapat rendre az Euroligában és harcol évről évre a bajnoki címért – kezdte az Utánpótlássportnak az U19-es válogatottal a nyáron világbajnoki nyolcadik helyet elérő Tózer-Nemes. – Ez nyilván egyúttal azt is jelenti, hogy fiatalként roppant nehéz feladat beverekedni magad az első csapatba, és ott számottevő játékpercekhez jutni, ráadásul az ígéretes fiatalokban is jócskán bővelkednek Miskolcon.

Ugyanakkor nekem közben az járt a fejemben, hogy mindenképpen szeretnék szintet lépni, méghozzá azzal a céllal, hogy stabil A-csoportos váljon belőlem

Tózer-Nemes Boglárka Forrás: Csata TKK

„Majd az elmúlt évad végén megkeresett a Csata, és ahogyan felvázolták a terveket, szimpatikusnak tűnt az ajánlatuk, és végül alá is írtam hozzájuk. Úgy gondoltam, hogy náluk minden adott lesz ahhoz, hogy valóban előre tudjak lépni a karrieremben, és itt képes leszek megugrani az A-csoport nívóját.

Eddig remekül érzem magam a Csatában, abszolúte támogató a közeg, a csapattársak, illetve a szakmai stáb tagjai is mindenben segítenek, szóval nincs okom a panaszra.

Az egyetlen negatívum, hogy a múlt héten a BKG elleni edzőmeccsen eltört az ujja, így a legutóbbi két felkészülési találkozót sérülés miatt ki kellett hagynia.

Forrás: FIBA

„Hál'istennek nincs nagy probléma, ujjrögzítővel egy hét múlva már újra játszhatok, így várhatóan a szeptember végi bajnoki rajton is ott lehetek a Szekszárd ellen. Összességében eddig kifejezetten jól haladunk a csapatépítéssel, kezdünk összeszokni, és edzésről edzésre egyre jobban, hatékonyabban kosárlabdázunk."

A csapattal az elsődleges célunk a rájátszásba jutás kiharcolása, majd ott pedig minél jobb helyezést elérni.

Igyekszem majd védekezésben stabil, megbízható teljesítményt nyújtani, a támadásban pedig a fiatalos lendületet, a gyorsaságomat próbálom belevinni a játékba."

(Kiemelt képen: Tózer-Nemes Boglárka (jobbról a második) Forrás: Csata TKK)

 

kosárlabda Tózer-Nemes Boglárka Csata TKK utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: a legjobbak között maradnának a junior párbajtőröző fiúk

Utánpótlássport
2 órája

Úszás: Antal Dávid az ifjúsági világelitig pillangózott

Utánpótlássport
12 órája

Lakatos Tamás: Az olimpiai érem már csak plusz hozadék

Utánpótlássport
Tegnap, 18:41

Először nyert hivatalos meccset a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
Tegnap, 12:53

Jégkorong: Szabó Bonita szeme előtt már az A-csoportos U18-as vb lebeg

Utánpótlássport
2025.09.11. 20:33

Triatlon: hét magyarral indul az ifjúsági Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2025.09.11. 15:03

Birkózás: formálódik az ígéretes generáció az utánpótlásban

Utánpótlássport
2025.09.11. 09:02

Kosárlabda: Ocsenás Móna új fejezetet nyitott a karrierjében Sopronban

Utánpótlássport
2025.09.10. 19:29
Ezek is érdekelhetik