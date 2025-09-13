Kosárlabda: Tózer-Nemes Boglárka a Csatában lépne szintet az NB I-ben

Miután tavasszal a másodosztályban a Csata DSE a feljutást érő második helyen végzett, így ősztől újra lesz NB I/A-csoportos felnőttcsapata a klubnak, a hazai női kosárlabdasport legeredményesebb utánpótlás-nevelőműhelyének. A Tursics Krisztián vezette, Csata TTK néven induló együttes jó néhány új játékossal erősített az élvonalbeli szereplésre készülvén, így például leigazolták a 19 éves Tózer-Nemes Boglárkát is, aki a DVTK-ból érkezett a 13. kerületiekhez. A Kecskeméten nevelkedett, majd az elmúlt két idényben Miskolcon játszó hátvéd az elmúlt évadban már az első osztályban is bemutatkozhatott a diósgyőrieknél, és nyolc meccsen 1,3 pontot átlagolt. Immár a Csatában jóval nagyobb szerep juthat neki a csapat első számú U20-as fiataljaként.

„Tisztában voltam vele, hogy a Diósgyőr kerete rendkívül erős, nem véletlenül szerepel a csapat rendre az Euroligában és harcol évről évre a bajnoki címért – kezdte az Utánpótlássportnak az U19-es válogatottal a nyáron világbajnoki nyolcadik helyet elérő Tózer-Nemes. – Ez nyilván egyúttal azt is jelenti, hogy fiatalként roppant nehéz feladat beverekedni magad az első csapatba, és ott számottevő játékpercekhez jutni, ráadásul az ígéretes fiatalokban is jócskán bővelkednek Miskolcon.

Ugyanakkor nekem közben az járt a fejemben, hogy mindenképpen szeretnék szintet lépni, méghozzá azzal a céllal, hogy stabil A-csoportos váljon belőlem

Tózer-Nemes Boglárka Forrás: Csata TKK

„Majd az elmúlt évad végén megkeresett a Csata, és ahogyan felvázolták a terveket, szimpatikusnak tűnt az ajánlatuk, és végül alá is írtam hozzájuk. Úgy gondoltam, hogy náluk minden adott lesz ahhoz, hogy valóban előre tudjak lépni a karrieremben, és itt képes leszek megugrani az A-csoport nívóját.

Eddig remekül érzem magam a Csatában, abszolúte támogató a közeg, a csapattársak, illetve a szakmai stáb tagjai is mindenben segítenek, szóval nincs okom a panaszra.

Az egyetlen negatívum, hogy a múlt héten a BKG elleni edzőmeccsen eltört az ujja, így a legutóbbi két felkészülési találkozót sérülés miatt ki kellett hagynia.

Forrás: FIBA

„Hál'istennek nincs nagy probléma, ujjrögzítővel egy hét múlva már újra játszhatok, így várhatóan a szeptember végi bajnoki rajton is ott lehetek a Szekszárd ellen. Összességében eddig kifejezetten jól haladunk a csapatépítéssel, kezdünk összeszokni, és edzésről edzésre egyre jobban, hatékonyabban kosárlabdázunk."

A csapattal az elsődleges célunk a rájátszásba jutás kiharcolása, majd ott pedig minél jobb helyezést elérni.

Igyekszem majd védekezésben stabil, megbízható teljesítményt nyújtani, a támadásban pedig a fiatalos lendületet, a gyorsaságomat próbálom belevinni a játékba."

(Kiemelt képen: Tózer-Nemes Boglárka (jobbról a második) Forrás: Csata TKK)