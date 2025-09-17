Kézilabda: nagy a merítési lehetőség a serdülő leányválogatottnál

Ahogyan nemrég beszámoltunk róla, ezen a héten edzőtáborban dolgoznak az utánpótlás leány kézilabda-válogatottak, amelyeknél – a fiúkkal ellentétben – nem történt a nyár végén korosztályváltás, maradt az előző évad „felállása”, vagyis, hogy a juniorcsapatban a 2006-os és 2007-es, az ifjúságiban a 2008-as és 2009-es, a serdülőben pedig a 2010-es és 2011-es születésű játékosok bizonyíthatnak.

Utóbbi 2024-ben kezdett el formálódni, több kiválasztó után folyamatosan csökkent a létszám, és bár ebben a korosztályban sincs senkinek bérelt helye a nemzeti csapatban, vannak olyan lányok, akik az elejétől a keret tagjai közé tartoznak, mondhatni, egyre rutinosabbak a válogatott összetartások kapcsán.

„Ennek a korosztálynak idén nincsen világversenye, az év végén Olimpiai Reménységek Versenyén szerepelünk majd, jövő nyáron pedig remélhetőleg nyílt Európa-bajnokság vár ránk, ezzel kapcsolatban viszont még nem dőlt el, hogy ennek a korosztálynak írják-e ki; bízom benne, hogy igen – mondja a honlapunknak a serdülő válogatott szövetségi edzője, a játékosként Európa-bajnoki aranyérmes, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Pigniczki Krisztina. – A bázis nagyrészét a 2010-esek adják, de a 2011-esekről sem feledkezünk meg, a következő, októberi összetartáson őket is megnézzük.

A lányoknak új élmény a nemzeti csapatban szerepelni, amiért nagyon hálásak, szerencsére maximálisan értékelik, átérzik, mit jelent ez.

Igyekszünk megkeresni a korosztály legtehetségesebbjeit.”

A csapat a tavasszal lejátszotta az első felkészülési mérkőzéseit előbb a szlovén, majd a szlovák együttest győzte le kétszer, ezen a héten pedig Szlovénia felé veszi az irányt a válogatott, amely idén még a németekkel, a lengyelekkel és a szlovákokkal is megmérkőzik.

„A klubmunka elengedhetetlen, ott fektetik le az alapokat, mi a válogatottban nem képezünk, hanem gyakorlunk. Örülök neki, hogy a lányoknak nagy álmaik vannak, olimpiára vágynak, sikerre éhesek.

Azt most még lehetetlen megmondani, ki érhet oda, de tehetséges korosztályról beszélünk, szinte minden poszton nagy a merítési lehetőség,

balkezes átlövő és szélső terén sincs hiány.”

(Kiemelt képünkön: Pigniczki Krisztina Fotó: NEKA)