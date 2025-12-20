A Real Sociedad 94. perces büntetővel bukta el a győzelmet
OVIEDO–CELTA VIGO
A Celta Vigo az első félidőben el sem találta a tíz meccs óta nyeretlen Oviedo kapuját, az 51. percben Marcos Alonso közel volt a gólhoz, de fejese elkerülte a kaput. Az újonc többet birtokolta a labdát, eljutott tíz lövésig, de gólt egyik csapat sem szerzett, 0–0-s döntetlen zárult a találkozó.
LEVANTE–REAL SOCIEDAD
A tabella utolsó helyén álló Levante a hárommeccses veretlenségi sorozattal érkező Real Sociedadot fogadta. A vendégek az első félidőben sorra dolgozták ki a helyzeteket, Mikel Oyarzabal lövése a kapu bal oldala mellett szállt el, Jon Martín egy szöglet követően fejelt kapu fölé, míg Ivan Romero ziccerből nem tudott vezetést szerezni. Az első félidő ráadásában Goncalo Guedes átadását követően Kubo Takefusza fejelt a jobb alsó sarokba, ezzel sokáig vezetett a Real Sociedad. A Levante a hosszabbításban tizenegyeshez jutott, ezt a 94. percben Dela értékesítette. A Levante közel két hónap után szerzett ismét pontot a bajnokságban, de továbbra is tabella utolsó helyén áll.
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
17
14
1
2
49–20
+29
43
|2. Real Madrid
17
12
3
2
34–16
+18
39
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
17
10
4
3
30–16
+14
34
|5. Espanyol
16
9
3
4
20–16
+4
30
|6. Betis
16
6
7
3
25–19
+6
25
|7. Celta Vigo
17
5
8
4
20–19
+1
23
|8. Athletic Bilbao
17
7
2
8
15–22
–7
23
|9. Sevilla
16
6
2
8
24–24
0
20
|10. Getafe
16
6
2
8
13–18
–5
20
|11. Elche
16
4
7
5
19–20
–1
19
|12. Alaves
16
5
3
8
14–17
–3
18
|13. Rayo Vallecano
16
4
6
6
13–16
–3
18
|14. Mallorca
17
4
6
7
19–24
–5
18
|15. Real Sociedad
17
4
5
8
21–25
–4
17
|16. Valencia
17
3
7
7
16–26
–10
16
|17. Osasuna
16
4
3
9
14–20
–6
15
|18. Girona
16
3
6
7
15–30
–15
15
|19. Oviedo
17
2
5
10
7–26
–19
11
|20. Levante
16
2
4
10
17–29
–12
10