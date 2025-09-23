Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu: teher nélkül remekeltek a magyarok az ORV-n

2025.09.23. 18:27
Összesen 38 érmet szereztek a magyar kajak-kenusok a csehországi Olimpiai Reménységek Versenyén. Az U17-es, U16-os és U15-ös sportolók eseményét Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány értékelte a honlapunknak.

Múlt hét csütörtöktől vasárnapig a csehországi Racicében rendezték meg a kajak-kenusok serdülőkorosztályának legfontosabb idei eseményét, az Olimpiai Reménységek Versenyét, amin az U17-es, az U16-os és az U15-ös kategóriában mérték össze a tudásukat a fiatalok.

A korábbi évek mintájára – és az idei év többi korosztályos illetve felnőttvilágverseny remekléséhez méltó módon –

a magyar csapat ismét megnyerte a nemzetek versenyét, méghozzá óriási előnnyel.

A válogatottunk 38 érmet szerzett, több mint kétszer annyit, mint a második brazilok (17), többet, mint a brazil és a harmadik kanadai küldöttség (13) együttvéve.

Forrás: MKKSZ

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője a négy aranyérmet szerző kenus, Molnár Lukács Ivó lett, aki az U16-osok és az U17-esek mezőnyében is megmérette magát.

A megméretésen 42 ország 743 reménysége állt rajthoz, közülük 78-an képviselték a magyar színeket.

„Nagyon ügyesek voltak a sportolóink – kezdi az értékelést Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány. – Rögtön kiemelem, hogy az ORV-n nincsenek semmilyen elvárás a fiatalokkal szemben, teljesen tehermentesen szállnak vízre, hiszen ez tulajdonképpen az első állomás a nemzetközi versenyeik sorában. Óriási mezőny jött össze Csehországban, Brazília és Kanada például szépen szerepelt, egyáltalán nem volt könnyű ennyi érmet összelapátolnunk, hatalmas csatákat láthattunk.

Nem emelnék ki senkit, mindenki kihozta magából a maximumot. Ha következtetést akarunk levonni, mondhatjuk, hogy láttunk olyan versenyzőket, akik jövőre az ifjúsági válogatott gerincét alkothatják.”

(Kiemelt képünkön: Molnár András és Molnár Lukács Forrás: MKKSZ)

