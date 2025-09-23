Kajak-kenu: teher nélkül remekeltek a magyarok az ORV-n

Múlt hét csütörtöktől vasárnapig a csehországi Racicében rendezték meg a kajak-kenusok serdülőkorosztályának legfontosabb idei eseményét, az Olimpiai Reménységek Versenyét, amin az U17-es, az U16-os és az U15-ös kategóriában mérték össze a tudásukat a fiatalok.

A korábbi évek mintájára – és az idei év többi korosztályos illetve felnőttvilágverseny remekléséhez méltó módon –

a magyar csapat ismét megnyerte a nemzetek versenyét, méghozzá óriási előnnyel.

A válogatottunk 38 érmet szerzett, több mint kétszer annyit, mint a második brazilok (17), többet, mint a brazil és a harmadik kanadai küldöttség (13) együttvéve.

Forrás: MKKSZ

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője a négy aranyérmet szerző kenus, Molnár Lukács Ivó lett, aki az U16-osok és az U17-esek mezőnyében is megmérette magát.

A megméretésen 42 ország 743 reménysége állt rajthoz, közülük 78-an képviselték a magyar színeket.

„Nagyon ügyesek voltak a sportolóink – kezdi az értékelést Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány. – Rögtön kiemelem, hogy az ORV-n nincsenek semmilyen elvárás a fiatalokkal szemben, teljesen tehermentesen szállnak vízre, hiszen ez tulajdonképpen az első állomás a nemzetközi versenyeik sorában. Óriási mezőny jött össze Csehországban, Brazília és Kanada például szépen szerepelt, egyáltalán nem volt könnyű ennyi érmet összelapátolnunk, hatalmas csatákat láthattunk.

A magyar utánpótlás viszont a jó szokásához híven ismét megmutatta, hogy a legjobb a világon.

Nem emelnék ki senkit, mindenki kihozta magából a maximumot. Ha következtetést akarunk levonni, mondhatjuk, hogy láttunk olyan versenyzőket, akik jövőre az ifjúsági válogatott gerincét alkothatják.”

(Kiemelt képünkön: Molnár András és Molnár Lukács Forrás: MKKSZ)