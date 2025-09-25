Kajak-kenu: száznál is több érem, megannyi örök emlék

Ha csak a világ- és Európa-bajnokságokat számoljuk (és az évad eleji világkupáktól eltekintünk), hat világversenyen mérették meg magukat 2025 nyarán a magyar utánpótláskorú kajakosok és kenusok. A klasszikus (sprint-) szakágban sportolóink a felnőttek világ- és Európa-bajnoksága mellett az U23-as és a juniorkorosztály közösen megrendezett vb-jén és Eb-jén is vízre szálltak. Ezek mellett a maratonisták vb-jét és Eb-jét is egyszerre tartották meg a „nagyoknak” és az utánpótlásnak. Arra persze

számítani lehetett, hogy a fiatal magyar versenyzők nyakába ismét számos érem kerül, hiszen évek óta remekelnek a korosztályos eseményeken.

Az U23-as válogatott legjobbjai nem indultak utánpótlás-világversenyen, inkább a felnőttek között mérették meg magukat, és nem is akárhogyan: a világkupákon már az évad elején jelzésértékű éremszámot jegyezhettünk fel, majd előbb a csehországi Eb-n (7 dobogós hely), augusztusban pedig az olaszországi vb-n (6) állhattak fel többen is a pódiumra a fiatalabbak közül.

Az U23-as és ifjúsági viadalok közül előbb az Európa-bajnokságot rendezték meg. Júliusban a romániai Pitesti-ben gyűltek össze a sportolók, a csapat pedig ismét kitett magáért, az esemény történetének legeredményesebb magyar szereplését bemutatva 34 éremmel zárt. Ugyanebben a hónapban Portugáliában a világbajnokságot tartották meg, hazánk válogatottja ott is megnyerte a nemzetek versenyét, 21 medáliát szerezve.

A maratoni szakág világbajnokságának az idén (immár negyedik alkalommal) Győr adott otthont. A hazai vb-n a magyar válogatott utánpótláskorú tagjai extra motivációval felvértezve gyűjtöttek 18 érmet (többen a felnőttek között voltak eredményesek), míg azt megelőzően az Eb-n 17-szer állhatott legalább egy korosztályos versenyzőnk a dobogón. Ennyi éremmel már nem könnyű a matek, de ha jól kalkuláltunk, 103-nál állt meg a számláló.

„A nagy kérdés mindig az, hogy az U23-as korosztályból tovább tud-e lépni az adott versenyző, és képes-e robbanni a felnőttek között. Örömmel jelenthetem ki, hogy

a nyáron ez többeknek sikerült

– mondta az Utánpótlássportnak a kajakválogatott szövetségi kapitánya, Tóth Dávid.

Ifjabb Foltán László, a kenusok vezetője hasonlóan elégedetten nyilatkozott.

„Számos örömteli pillanatban volt részünk a felnőttvilágversenyeken az U23-as fiataljainknak köszönhetően. Történelmi, hogy a két 2005-ös születésű versenyzőnk, Kiss Ági és Juhász István is eredményesen szerepelt, húszéves létükre a valaha volt legfiatalabb kenuvilágbajnokaink lettek. Az isnagyon biztató a Los Angeles felé vezető úton, hogy hosszú idő után a férfi kenupárosok között Juhásznak és Kollár Kristófnak köszönhetően ismét felértünk a dobogóra.Valamennyi fiatal odatette magát,

bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között.

Az említettek mellett még sokakat ki lehetne emelni; akadtak, akik az ifjúságiak között szereztek a vb-n és az Eb-n is érmeket. Ilyen például a kajakos Mircse Iván, aki összesen három aranyérmet gyűjtött az említett viadalokon, a negyedikről pedig csak a tréfás kedvű időjárás miatt maradt le a portugáliai világbajnokságon.

Mircse Iván Forrás: MKKSZ

A magyar dominanciát jól mutatja, hogy az utánpótlásunk képviselői közül többen is a felnőtt világranglista élmezőnyéhez tartoznak, a 22 éves Csorba Zsófia például a kenus nők lajstromában az első helyen áll. Nem csoda, hiszen a sprintszakágban vb- és Eb-aranyat is ünnepelhetett, szeptember elején pedig a maratoni világbajnokságon ugyancsak nyerni tudott.

A múlt hét végén az utánpótlás utánpótlása, vagyis a serdülő válogatott is jelezte, hogy tagjai követnék az elődök útját: a csehországi Olimpiai Reménységek Versenyén a magyar csapat zárt az élen a nemzetek rangsorában.

(Kiemelt képünkön: Csorba Zsófia a sprint- és a maratoni szakágban is villogott az idén Forrás: MKKSZ)