Jégkorong: nem a rekortán, hanem a jég a pályája Gyulai Miklósnak

Ahogyan arról beszámoltunk, az ajkai ORV-vel nyitotta a szezont az Árkovics Bálint vezette U18-as jégkorong-válogatott, és végül negyedik helyen zárt a felkészülési tornán. Az ifjúsági nemzet csapat színeiben ezen a viadalon debütált Gyulai Miklós, a finn Lahti Pelicans reményteli csatára, aki mind a három meccsen az első sorban kapott helyet, s bár pontot nem szerzett, összességében hasznos játékkal vétette észre magát.

Mindig örömteli címeres mezben játszani, és nagy megtiszteltetésként fogadom, ha meghívnak a válogatottba

– nyilatkozta a 2008-as születésű Gyulai Miklós az Utánpótlássportnak. – Az elmúlt években már rendszeresen szerepeltem az U16-osok, majd az U17-esek között is, de ez volt az első alkalom, hogy bekerültem az U18-asok keretébe, annak pedig külön örülök, hogy mindjárt az első sorban kaptam helyet, és meghatározó szerepben számítottak rám.

Természetesen, ettől nem fogom elbízni magam, továbbra is keményen fogok dolgozni, hogy a soron következő összetartások alkalmával is behívjanak.

Nyilván, tisztában vagyok vele, hogy a szezon végi világbajnokság lesz a fő versenye ennek a korosztálynak, és rendkívüli módon motivál is, hogy beverekedjem magam a csapatba. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy jövő áprilisig még sok idő eltelik, nekem most elsősorban az a dolgom, hogy napról napra beletegyem a melót és fejlődjek. Ha ez sikerül, akkor annak bizonyára meg is lesz az eredménye, és remélhetőleg, meg is fogom kapni a lehetőséget a válogatottban is.”

Gyulai a KSI-ben kezdett hokizni, majd Újpesten folytatta, ahol mások mellett Szongoth Domán is kor- és csapattársa volt. Azonban ahogy Domán, idővel Miklós is Finnországot választotta következő állomáshelyének pályafutásában.

A mostani már a második szezonom Lahtiban, a Pelicans csapatánál. Tavaly nyáron tizenhat évesen költöztem ki Finnországba, ami akkor drasztikus változásokat hozott az életemben.

Visszatekintve azt mondhatom: az önállósághoz, a kinti élethez jóval egyszerűbb volt alkalmazkodni, mint magához a finn hokihoz. A játéknak a tempója, a gyorsasága sokkal magasabb itt, mint Magyarországon. Nincs lehetőség a hezitálásra, nagyon rövid idő alatt, villámgyorsan kell döntést hoznod minden egyes játékhelyzetben. Amikor kikerültem Finnországba, eleinte még sokat küszködtem ezzel, időbe tellett mire felvettem a ritmust, de aztán sikerült felnőnöm a feladathoz, most már abszolúte megtaláltam a helyemet, és hál’istennek az edzőktől is rendre kapom a pozitív megerősítéseket.

Úgy tudnám érzékeltetni a különbséget, hogy itt már minden egyes edzésen komoly nyomás van az ember vállán, és óriási a konkurenciaharc zajlik már azért is, hogy bekerüljek a kezdőcsapatba vagy egyáltalán a meccskeretbe.

Ebben a közegben élve, aztán szépen lassan én is megedződtem, és magamévá tettem az itteni mentalitást."

Igazi sportos családból származik, ugyanakkor a Gyulai vezetéknév alapvetően az atlétika világában jól csengő idehaza. Édesapja, Gyulai Miklós korábban rövidtávfutóként ért el sikereket, részt vett nyári olimpián is, később télin is a bobválogatottal, és 16 éve a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Emellett nagybátyja, Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatójaként tevékenykedik, míg nagypapája, Gyulai István a nemzetközi szövetség főtitkára volt hosszú éveken át.

Ismerve a családomat apai ágon, sokan azt hihetik, hogy kisgyerekként valószínűleg én is atlétikával kezdtem a sportpályafutásomat, de valójában erről szó sincs, soha nem atletizáltam.

A foci volt az első sportágam, majd a szüleim négy-öt évesen először levittek a KSI-be, hogy tanuljak meg korcsolyázni. Emlékszem, hogy előtte én a jégpálya közelébe sem akartam menni, nagyon ágáltam ellene, viszont az első edzés alkalmával aztán azonnal beleszerettem az ottani közegbe és ott ragadtam.

Mindig támogatott a családom a hokikarrieremben, és sosem erőltették, hogy ezt az utat válasszam, de azt gondolom, büszkék arra, ahova eddig eljutottam.

Nyilván, a családban egyébként is jelen van a jégkorongsport, hiszen a nálam egy évvel fiatalabb unokatesóm, a kapus Gyulai Benedek szintén hokizik. Ő is Finnországban játszik, és már az U18-as mellett az U20-as válogatottnak is tagja; vele együtt nőttünk fel, mindmáig jóban vagyunk, és remélem, akár jövő tavasszal együtt is játszhatunk az U18-as vébén.”

