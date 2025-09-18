Jégkorong: a válogatott felmenők útját követik a Kovács ikrek

A vérében van a jégkorongsport Kovács Csabának és Kovács Bencének is – ami figyelembe véve, hogy milyen felmenőkkel büszkélkedhetnek, egyáltalán nem meglepő. Az U17-es válogatottban nemrégiben nagyszerűen debütáló csatárikrek apja az az ifj. Kovács Csaba, aki támadóként 174-szer szerepelt a válogatottban, jelenleg pedig a fehérvári akadémia (FEHA19) szakmai igazgatója, míg a nagypapa id. Kovács Csaba, a 217-szeres válogatott hátvéd, a hazai sportági szövetség korábbi elnöke, jelenlegi szakmai alelnöke.

„A családban sohasem erőltették ránk, de igazából mindig egyértelmű volt, hogy hokisok leszünk – emlékezett vissza a kezdetekre Bence az Utánpótlássportnak. –

A jégpályán nőttünk fel, folyamatosan jártunk apa meccseire, vagyis kisgyerekkorunktól kezdve ez volt a közegünk, ezt az atmoszférát szívtunk magunkba. Természetesen jó érzéssel és hatalmas büszkeséggel tölt el minket, hogy ilyen sikeresen elődeink voltak.

És ez egyáltalán nem terhes, sőt csak az előnyünkre válik, hiszen ők már sok mindent láttak és megéltek a sportágban. Pontosan tudják, mi milyen cipőben járunk, ráadásul rengeteget szoktunk beszélgetni a hokiról, úgyhogy hasznos tanácsokat is kapunk tőlük.”

A fivérek már háromévesen el kezdtek jégkorongozni a MAC-ban, majd újpesti évek következtek a pályafutásukban, hogy aztán tavaly nyáron ösztöndíjjal a magasan jegyzett amerikai középiskola, a Bishop Kearney csapatába igazoljanak.

A Kovács ikrek és édesapjuk, Kovács Csaba

„Az iskola a New York állambeli Rochesterben található, az Ontario-tó partján, közvetlenül a kanadai határ közelében – folytatja a legifjabb Kovács Csaba. –

Már a második évadunkat kezdjük idekint, és bár az első néhány hónap nem volt könnyű, hiszen tizenöt évesen hirtelen kellett teljesen elszakadnunk a családtól, és a világ másik végére költöznünk, mostanra minden szempontból megtaláltuk a helyünket. Ez lett a második otthonunk.

Ami a versenyeztetést illeti: az előző évadban az iskolánkkal az amerikai állami bajnokságban – és New York az egyik legerősebb állam a hokiban – egészen a döntőig jutottunk, aztán ott még gólt is lőttem, Bence pedig asszisztot adott. Ebben az idényben már mindenképpen szeretnénk megnyerni az állami sorozatot, mert bekerülnénk az országos rájátszásba, amelyben már Amerikán belül is tényleg csak a legszűkebb elit vesz részt.”

Bence hasonlóképpen nehezen élte meg az első időszakot a tengerentúlon, a közös cél azonban átlendítette a holtpontokon.

Amikor úgy döntöttünk, hogy Amerikában folytatjuk, tisztában voltunk azzal, hogy eleinte embert próbáló feladat lesz. Ugyanakkor sokat segített az a tény, hogy ketten vagyunk, és együtt tudunk megküzdeni a kihívásokkal.

Azonosak az az álmaink is: egy napon profi jégkorongozóvá szeretnénk válni. Azért pedig muszáj áldozatokat hozni.”

(Kiemelt képen: a korosztályos válogatottban is helytállnak a Kovács ikrek. Balról Csaba és Bence)