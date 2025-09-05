Evezés: hat magyar fiatallal kezdődik az U23-as Európa-bajnokság

Az evezősök utolsó idei „tradicionális” korosztályos világversenyét rendezik meg ezen a hétvégén a csehországi Racicében, szombaton kezdődik az U23-as Európa-bajnokság.

A sportág legidősebb utánpótlás-korosztálya júliusban Lengyelországban szerepelt világbajnokságon, a vb-n a magyar csapatból egypárban Szigeti Ferenc és a férfi négyes (Hajdú Márton, Kalmár Áron, Kunstar Simon és Pálmai Ágoston) is a 12. helyen zárt, míg a női kvartett (Angyal Zsófia, Bagdács Szonja, Szente Dóra és Bencsics Hella) tizennegyedikként fejezte be a szereplést.

Simon Béla szövetségi kapitány úgy fogalmazott a honlapunknak, hogy az idén remeklő U19-esek mellett

az U23-as válogatottat is tehetséges evezősök alkotják, ennek ellenére a vb nem az elképzelésük szerint alakult. Az Európa-bajnokságon ettől függetlenül minden esélye meglesz a fiataloknak, hogy javítsanak a kontinensviadalhoz képest,

hiszen a korábbi években többször is sikerült magyar hajónak a legjobb háromba kerülnie az U23-as Eb-n.

Simon Béla szövetségi kapitány természetesen ismét a helyszínen segíti a fiatalokat Forrás: MESZ

A hazai szövetség információja szerint a vb-hez képest Racicében kevesebb magyar evezős indul: Szigeti ismét megméreti magát egypárban, a női négyes is változatlan maradt, a férfi kvartett helyett viszont Harsányi Viktória szintén az egypárak között száll majd vízre.

Az eseményen (ha a független színekben induló csapatot is számoljuk, és miért ne tennénk) 27 ország vesz részt;

a magyarokat érintő számokat tekintve a férfi egypár a legnépesebb, Szigetinek 15 másik evezőssel kell majd megküzdenie a minél jobb helyezésért.

A magyar csapat a csehországi U23-as evezős Európa-bajnokságon (szept. 6-7.)



Női egypár: Harsányi Viktória

Férfi egypár: Szigeti Ferenc

Női négyes: Bagdács Szonja, Szente Dóra, Angyal Zsófia, Bencsics Hella



Kísérők: Simon Béla és dr. Alföldi Zoltán

(Kiemelt képünkön: Szigeti Ferenc júliusban az U23-as vb-n Forrás: MESZ)