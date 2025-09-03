Cselgáncs: jön a junior Európa-bajnokság Pozsonyban

A Szabó Tibor és Radics Attila vezette magyar junior cselgáncsválogatott kilenc férfi és öt női versenyzővel vág neki a korosztályos Európa-bajnokságnak, amelynek csütörtöktől vasárnapig Pozsony ad otthont. Tehát, alig, hogy véget ért a szófiai ifjúsági világbajnokság, máris az idősebbeken lesz a sor Szlovákiában, ahol összesen 43 ország 368 dzsúdósa vesz majd részt az U21-es kontinensbajnokságon.

A magyar fiatalok az év első felében négy Európa-kupa-versenyen (Lignano, Graz, Berlin és Paks) szerepeltek, amelyej értelemszerűen válogatóul is szolgáltak az őszi világversenyekre.

Az említett négy állomáson a mieink négy ezüst- és három bronzérmet szereztek,

illetve még további jó néhány pontszerző helyezést gyűjtöttek be. Az Eb-csapatból egyedüliként Üveges Attilának sikerült kétszer is dobogóra állnia az Ek-sorozatban. A Budapesti Honvéd fiatalja Lignanóban második, Grazban harmadik lett a 73 kilósok között.

Szeleczki Szabina (kékben) juniokorúként idén már a felnőtt Eb-n és a hazai vb-n is részt vett Forrás: IJF

A lányoknál elsősorban az EYOF-ezüst-, ifjúsági Eb-bronzérmes és junior-vb-ötödik Szeleczki Szabinától (48 kg) várhatjuk a jó szereplést,

aki idén már a budapesti felnőtt vb-t és podgoricai Eb-t is megjárta, és a hazai rendezésű világbajnokságon például szép győzelmekkel is észre vétetett magát, a nyolcaddöntőig jutott.

A fiúk mezőnyében a már említett Üveges mellett még elsősorban az ifjúsági vb- és Eb-ezüstérmes Kollár Sebestyén (66 kg) szerepléséhez fűzhetünk nagyobb reményeket. A legtehetségesebb ifjúságiak korúak közül az idén korosztályos Eb-t és EYOF-t nyerő Csermák Dániel (+100 kg), illetve az Eb- és EYOF-bronzérmes Fedora Ferenc (60 kg) is ott lesz az indulók között.

Ami az elvárásokat illeti, az éremszerzéshez bravúrra lenne szükség. A papírforma szerint egy-két pontszerző helyezésben bízhatunk.

Az egyéni versenyek végeztével vasárnap a mieink majd a vegyes csapatversenyben is tatamira lépnek.

A tavalyi junior Eb-n Mamira Luca (52 kg) révén egy bronzzal zártak a magyar küldöttség.

A magyar csapat a junior Eb-n:

Férfiak:

Fedora Ferenc (60 kg), Kollár Sebestyén (66 kg), Major Ádám (66 kg), Üveges Attila (73 kg), Bertalan Balázs (81 kg), Kiss Levente (90 kg), Kenderesi Péter (100 kg), Dobos Levente (+100 kg), Csermák Dániel (+100 kg)

Nők:

Szeleczki Szabina (48 kg), Hársvölgyi Tamara (48 kg), Szabó Réka (52 kg), Váradi Noémi (57 kg), Igaz Laura (57 kg)

(Kiemelt képen: Üveges Attila Forrás: IJF)