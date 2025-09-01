Cselgáncs: félig üres, félig tele a pohár a szófiai ifjúsági vb után

Mint arról beszámoltunk, négy pontszerző helyezéssel zártak a magyar ifjúsági korú dzsúdósok a bulgáriai korosztályos világbajnokságon. Szabó Milán (50 kg; Budapesti Honvéd) az ötödik, míg Radics Maja (40 kg; Mogyi-Bajai JC), Kunyik Botond (60 kg; Tatabányai SC) és Csermák Dániel (+90 kg; DVTK) egyaránt a hetedik helyen fejezte be a küzdelmeket.

Egyik szemünk sír, másik nevet a csapat szereplése kapcsán

– mondta Biró Norbert az Utánpótlássportnak. – Sajnos a vébé előtt sérülés miatt három sokra hivatott versenyzőnk is kidőlt a válogatottból, így már az előzmények sem voltak éppen a legideálisabbak. Ráadásul amiatt csak még jobban fájhat szívünk, hogy azokban a súlycsoportokban, amelyekben a lehetséges magyar induló otthonról kényszerült nézni a versenyt, a korábban általta elvert dzsúdós most pedig ott állt a világbajnoki dobogón. Mindezek ellenére azt kell mondjam: pozitívumokat is tartogatott a vébé, hiszen a csapatunk fele, vagyis négy versenyzőnk is bejutott a legjobb nyolc közé, ami mindenképpen dicséretes. A hiányérzetünk igazából amiatt lehet, hogy az éremszerzés megint nem jött össze.

Akik pontszerzőként zártak, azoknak a teljesítményével kapcsolatban nem lehet szemrehányásunk, megdolgoztak az eredményükért, és összességében jól dzsúdóztak.

Nüanszokon múlik, hogy kiből lesz végül érmes vagy csak pontszerző hellyel kell beérnie az adott versenyzőnek."

Azzal, hogy elmaradt az érem, sajnos Szófiában sem sikerült megtörni az elmúlt évek rossz szériáját, ugyanis 2022 óta a bulgáriai sorozatban már a harmadik olyan világbajnokság volt az U18-as korosztályban, amelyen nem született magyar dobogós helyezés.

Biró Norbert szövetségi edző Forrás: IJF

Vigasz, hogy korábban az európai színtéren jól szerepeltek az ifik: a szkopjei Eb-n egy-egy arany és bronz, míg a szintén az észak-macedón fővárosban megrendezett EYOF-on egy arany és három bronz volt a termés.

A szófiai vébén hatalmas dominanciát láthattunk a posztszovjet államok részéről, és főleg a közép-ázsiai országok jártak az élen.

A sportági nagyhatalom grúzok és oroszok mellett az elmúlt időszakban az üzbégek és a kazahok látványosan előretörtek. A megszerezhető tizennégy aranyból például az üzbégek most ötöt is elvittek, és ezzel az éremtáblázat élén is végeztek. Emellett még nyilván a távol-keletiek is közvetlen élmezőnyhöz tartoznak. Tehát, egyfajta átrendeződés tapasztalható az erőviszonyokat tekintve világviszonylatban, és jelen pillanatban az ázsiai térség abszolúte uralja ezt a korosztályt. Rajtunk kívül is voltak jócskán olyan európai nemzetek, amelyek hagyományosan nagyon erősek, most viszont mégis érem nélkül kellett haza menniük. Természetesen, jobban örültünk volna, ha legalább egy éremmel térhettünk volna haza Szófiából, de összességében nem történt tragédia. A versenyzőink fontos tapasztalatokat szerezhettek, és mindent egybevéve, a nyári három világverseny során rengeteget tanulhattak.

Alapvetően rendkívül hosszú és sűrű nyári versenyprogramon vagyunk túl, hiszen két hónap alatt az Eb-n, az EYOF-on és a vébén is csúcsformát kellett hozni.

Jelenleg pedig az látszik, hogy annyira kiegyenlített a nemzetközi mezőny, hogy ha gyengébb napot fogsz, már semmi esélyed sincs arra, hogy eljuss az érmes vagy pontszerző helyekig.

Fel kell kötnünk a gatyát, ha szeretnénk tartani a tempót a világ élmezőnyével.

Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy a fiataloknak ez a világbajnokság csupán egy állomás volt, és majd a következő években is meglesz a lehetőségük, hogy még jobb eredményeket érjenek el."

A MAGYAR DZSÚDÓSOK EREDMÉNYEI AZ IFJÚSÁGI VB-N:

Fiúk:

50 kg:

Szabó Milán (Budapesti Honvéd), 5. hely

60 kg:

Kunyik Botond (Tatabányai SC), 7. hely

Fedora Ferenc (DSI Debrecen), helyezetlenül zárt

66 kg:

Gál Kristóf (Ledényi JI), helyezetlenül zárt

+90 kg:

Csermák Dániel (DVTK), 7. hely

Szekeres Ábel (Atomerőmű SE), helyezetlenül zárt



Lányok:

40 kg:

Radics Maja (Mogyi-Bajai JC), 7. hely

57 kg:

Bartyik Iza (Vasas), helyezetlenül zárt

(Kiemelt képen: Radics Maja (kékben) Forrás: IJF)