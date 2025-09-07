Cselgáncs: egy bronzéremmel zártak a magyarok a pozsonyi junior Eb-n

Vasárnap a vegyes csapatversennyel zárult a pozsonyi junior cselgáncs Európa-bajnokság. Az Üveges Attila, Bertalan Balázs, Kiss Levente, Kenderesi Péter, Csermák Dániel, Dobos Levente, Igaz Laura, Váradi Noémi, Kőhegyi Fanni, Huszár Regina összetételű magyar válogatott a legjobb 16 között a szlovákok ellen kezdett.

A mieink részéről Üveges Attila (73 kg) nyitotta a sort, méghozzá magabiztos sikerrel (1–0). Ezután Kőhegyi Fanni (70 kg) kikapott az egyéniben hetedik helyet szerző Lenka Tomankovától (1–1). Majd jött Kiss Levente (90 kg) újabb remek győzelemmel (2–1), ezután viszont a +70 kilós súlycsoportban Huszár Regina gyorsan vereséget szenvedett az egyéni versenyben ötödik Nina Filkorovával szemben, így ismét döntetlen volt az állás (2–2). Az ötödik meccsen következett az ifjúsági Eb- és EYOF-győztes Csermák Dániel (+90 kg), aki vazarival vezetett is Oliver Scheffel ellen, de végül a szlovák rivális ipponnal fordított (2–3). Igaz Laura (57 kg) ugyan nem volt könnyű helyzetben, de sikerült visszahozni a magyar csapat reményeit azzal, hogy legyőzte a kétszeres ifjúsági világbajnok Patricia Tomankovát (3–3).

A mindent eldöntő hetedik összecsapásnál a sorsolás nem a mieinknek kedvezett: a női nehézsúlyban Huszár aranyponttal kikapott Filkorovával szemben (3–4).

Ezzel a magyar válogatott kiesett a nyolcaddöntőben (a csapatversenyt aztán a franciák nyerték meg, a döntőben 4–1-re verve a törököket), és így a mieinknek be is fejeződtek a szlovákiai kontinensviadal küzdelmei.

A junior Eb vegyes csapatversenyében a nyolcaddöntőben búcsúzott a magyar válogatott Forrás: EJU

Korábban az egyéni versenyekben 14 magyar fiatal szerepelt, és

közülük Szabó Réka érte a legjobb eredményt.

Szabó Tibor és Neu Gábor – még csak első éves juniorkorú – tanítványa meglepetésre bronzérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében. A 18 éves reménység az elődöntőig vezető úton a török Sura Nil Karasu, az ifjúsági Eb-ezüstérmes, spanyol Odalis Santiago és az első kiemelt, junior-világbajnoki ezüstérmes, francia Alyssia Poulange ellen is maratoni, hosszabbításos csatában harcolta ki a továbbjutást – sorrendben nyolc, tizenegy és kilenc percig tartott a három említett mérkőzés. Az elődöntőben az olaszok kiválósága, a már felnőtt European Open-győztes Ilaria Finestrone megállította a magyar lányt, aki viszont a bronzmeccsen javítani tudott: újabb aranypontos találkozón megverte a junior-vb-ötödik, osztrák Carina Klaus-Sternwiesert, így Szabó Réka a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A siker értékét növeli, hogy a Budapesti Honvéd ígérete pályafutása első világversenyén indult Pozsonyban, és bravúros teljesítménnyel rögtön érmet is nyert.

Összességében az Eb-n 41 ország 345 dzsúdósa lépett tatamira; az éremtáblázat élén Olaszország (4 arany, 2 ezüst, 3 bronz) végzett, megelőzve Franciaországot (2, 3, 5), Azerbajdzsánt (2, 0, 1) és Szerbiát (2, 0, 1).

A Szabó Tibor és Radics Attila vezette magyar küldöttség 17. lett a nemzetek rangsorában. A mieink ahogyan tavaly, úgy idén is egy bronzzal tértek haza a junior Európa-bajnokságról.

Az U21-es korosztály legjobbjai egy hónap múlva (október 5-8. között) a perui Limában rendezendő világbajnokságon szerepelnek.

(Kiemelt képen: Szabó Réka (jobb szélen) a junior Európa-bajnoki dobogón Pozsonyban Forrás: EJU)