Birkózás: eljött a várva várt áttörés Báger Barbarának az U17-es vb-n

A csalódást keltő szkopjei Európa-bajnoki szereplés után Báger Barbara pályafutása legnagyobb sikerét érte el az U17-es birkózók görögországi világbajnokságán, és bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett a 61 kilósok mezőnyében. Tavaly egy súlycsoporttal lejjebb, az 57 kilósok között már odaért az ötödik helyre a kadétkorosztály vb-jén, idén viszont már felé billent a mérleg nyelve, és felállhatott a dobogó legalsó fokára, amely pedig csak még különlegesebbé tette számára a bronzot, hogy ezzel először akasztottak érmet a nyakába világeseményen.

„Nagyon örültem ennek a sikernek, régóta vágytam már rá – mondta Báger az Utánpótlássportnak. – Éreztem, hogy bennem van a nagy eredmény, és jól is ment a birkózás a vébén.

Amikor aztán sikerült újra eljutnom a bronzmeccsig, csak az járt a fejemben: az nem fordulhat elő még egyszer, hogy érem nélkül menjek haza.

A tavalyi világbajnoki ötödik hely, illetve az idei Eb kudarca is ott volt bennem, mint tüske, és mindent elkövettem, hogy Athénban most végre megtörjön az a bizonyos jég, és meglegyen az első érmem világversenyről."

Báger Barbara Forrás: UWW/MBSZ

A nyársapátiak 17 éves reménysége immár négy éve a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián készül, és a görög fővárosban a kemény munkának a gyümölcse is végül beérett Barbarának.

„Iszonyatosan csalódott voltam a szkopjei Európa-bajnokság után, kiestem sajnos mindjárt az első meccsem, a nyolcaddöntő után, méghozzá úgy, hogy egyébként az éremszerzésért mentem.

Az Eb után olyannyira magam alatt voltam, hogy még az is megfordult a fejemben, hogy abba is hagyom a birkózást.

Ekkor főleg az edzőim tartották bennem a lelket, ebben a pillanatban még én sem hittem magamban, nehéz volt megtalálni a további motivációt. Szenvedtem, de lehajtott fejjel csak mentem tovább, és ezután végig csináltam világbajnoki felkészülést is. Majd kiderült, hogy milyen jól is tettem, hiszen eljött a vébé, amelyen sikerült eljutnom egészen az elődöntőig, és az áhított érem is végre összejött. Bízom benne, ezzel a bronzzal végérvényesen át tudtam törni egyfajta lélektani gátat, és ez csak az első, nem pedig az utolsó érmem világversenyről. Azon leszek, hogy a következő években – immár az U20-as korosztályban – tudjak további hasonló sikereket elérni."

(Kiemelt kép forrása: MBSZ/UWW)