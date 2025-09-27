Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: magyar továbbjutások az U13-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.27. 19:52
null
Címkék
utánpótlássport Asztalitenisz Utánpótlássport.hu
Fegyver Zsófia egyesben a nyolcaddöntőbe, Zsigmond Simonnal vegyes párosban a nyolc közé jutott az U13-as asztalitenisz Eb-n.

A svédországi Kostában zajló U13-as asztalitenisz Eb-n szombaton

az első kiemelt Fegyver Zsófia a főtáblán 3:0-ra múlta felül spanyol ellenfelét a legjobb 32 között, így vasárnap a nyolcaddöntőben folytatja.

A fiúknál Zsigmond Simon 3:1-re kikapott a szintúgy spanyol riválisától, ezzel ő búcsúzott a 32 mezőnyében.

Vegyes párosban a Zsigmond, Fegyver duó sorrendben lengyel, spanyol és horvát egységet legyőzve bejutott a vasárnapi negyeddöntőbe. A Károly Mátyás, Ivanics Izabell kettős az első fordulóban kiesett.

A vegyes csapatversenyben a mieink 3:0-ra verték a svédeket a 13. helyért.

(Kiemelt képünkön: Fegyver Zsófia Forrás: WTT)

utánpótlássport Asztalitenisz Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Hoki: „Célunk, hogy nagyobb teret kapjanak a fiatalok” – Kovács Attila

Utánpótlássport
2 órája

Kaliba Viktor: Munka közben nem gondolunk az elismerésre

Utánpótlássport
4 órája

Labdarúgás: öt gólt rúgott a bolgároknak az U15-ös leányválogatott

Utánpótlássport
7 órája

Hangyási László: Munka nélkül nincs eredmény

Utánpótlássport
Tegnap, 19:01

Tekvondó: virtuális országos bajnokság – Európában először nálunk

Utánpótlássport
Tegnap, 15:42

Kosárlabda: kik lehetnek a meghatározó fiatalok a női NB I-ben?

Utánpótlássport
Tegnap, 13:50

Labdarúgás: az U17-es fiúk kikaptak, az U15-ös lányok nyertek

Utánpótlássport
2025.09.25. 19:59

Atlétika: Szabados Ármin nem tett le az U20-as világrekordról

Utánpótlássport
2025.09.25. 16:30
Ezek is érdekelhetik