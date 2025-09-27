Asztalitenisz: magyar továbbjutások az U13-as Eb-n

A svédországi Kostában zajló U13-as asztalitenisz Eb-n szombaton

az első kiemelt Fegyver Zsófia a főtáblán 3:0-ra múlta felül spanyol ellenfelét a legjobb 32 között, így vasárnap a nyolcaddöntőben folytatja.

A fiúknál Zsigmond Simon 3:1-re kikapott a szintúgy spanyol riválisától, ezzel ő búcsúzott a 32 mezőnyében.

Vegyes párosban a Zsigmond, Fegyver duó sorrendben lengyel, spanyol és horvát egységet legyőzve bejutott a vasárnapi negyeddöntőbe. A Károly Mátyás, Ivanics Izabell kettős az első fordulóban kiesett.

A vegyes csapatversenyben a mieink 3:0-ra verték a svédeket a 13. helyért.

(Kiemelt képünkön: Fegyver Zsófia Forrás: WTT)