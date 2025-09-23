Asztalitenisz: érmes remények az U13-as Eb-n

A karrierjét horvát színekben folytató, az Európa-ranglistavezető Fazekas Lizett (12) hiányában is lesznek majd éremesélyes magyar játékosok az U13-as asztalitenisz Európa-bajnokságon, amelynek szerdától vasárnapig a svédországi Kosta ad otthont.

A lányok mezőnyében

az újonc Európa-ranglista második helyén álló Fegyver Zsófia lesz az első számú kiemelt,

míg a fiúk között Zsigmond Simon az ötödik helyen rangsoroltként kezdheti meg az Eb-t. Rajtuk kívül Károly Mátyás és Ivanics Izabell képviseli még a magyar színeket.

A vegyes párosok között negyedik kiemelt Zsigmond, Fegyver kettős szintén esélyes lehet a dobogós helyezésekre.

A program a vegyes csapatversennyel kezdődik, amelyben a vegyes páros mérkőzést két-két fiú és leány egyes követ a három győztes meccsig tartó párharcokban. A 28 csapatos első csoportkör után a mezőny fele, tehát a hét kvartett első két helyezettje folytathatja az újabb, immár második csoportkörben. Majd onnan már csak a négy csoportgyőztes jut tovább az éremcsatákba. A magyar csapat az első fázisban a portugálokkal, a svájciakkal és a moldovaiakkal került össze az első szakaszban. Az egyes küzdelmei pénteken startolnak.

A tavalyi U13-as Eb-n Fazekas Lizett révén egy bronzzal zártak a mieink.

AZ U13-AS VÁLOGATOTT KERETE:

Lányok:

Fegyver Zsófia (Szeged)

Ivanics Izabell (Soltvadkert)

Fiúk:

Zsigmond Simon (Cegléd)

Károly Mátyás (Budaörs)

Edző:

Szabó Krisztián

U13-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOSTA

Versenyprogram:

Szerda:

Vegyes csapatverseny, első csoportkör

Csütörtök:

Vegyes csapatverseny, második csoportkör

Péntek:

Fiú és leány egyes, selejtezőcsoportok; vegyes csapatverseny, elődöntő

Szombat:

Fiú és leány egyes, illetve a vegyes páros főtábla; vegyes csapatverseny, döntő

Vasárnap:

Fiú és leány egyes, illetve a vegyes páros helyosztói

Az első, szerdai játéknap programja magyar szempontból:

Vegyes csapatverseny, csoportkör, első fázis

11:00 Magyarország–Portugália

15:00 Magyarország–Svájc

19:00 Magyarország–Moldova

(Kiemelt képen: Fegyver Zsófia Forrás: WTT)