Asztalitenisz: érmes remények az U13-as Eb-n

A karrierjét horvát színekben folytató, az Európa-ranglistavezető Fazekas Lizett (12) hiányában is lesznek majd éremesélyes magyar játékosok az U13-as asztalitenisz Európa-bajnokságon, amelynek szerdától vasárnapig a svédországi Kosta ad otthont.
A lányok mezőnyében
az újonc Európa-ranglista második helyén álló Fegyver Zsófia lesz az első számú kiemelt,
míg a fiúk között Zsigmond Simon az ötödik helyen rangsoroltként kezdheti meg az Eb-t. Rajtuk kívül Károly Mátyás és Ivanics Izabell képviseli még a magyar színeket.
A vegyes párosok között negyedik kiemelt Zsigmond, Fegyver kettős szintén esélyes lehet a dobogós helyezésekre.
A program a vegyes csapatversennyel kezdődik, amelyben a vegyes páros mérkőzést két-két fiú és leány egyes követ a három győztes meccsig tartó párharcokban. A 28 csapatos első csoportkör után a mezőny fele, tehát a hét kvartett első két helyezettje folytathatja az újabb, immár második csoportkörben. Majd onnan már csak a négy csoportgyőztes jut tovább az éremcsatákba. A magyar csapat az első fázisban a portugálokkal, a svájciakkal és a moldovaiakkal került össze az első szakaszban. Az egyes küzdelmei pénteken startolnak.
A tavalyi U13-as Eb-n Fazekas Lizett révén egy bronzzal zártak a mieink.
