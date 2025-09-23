Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: érmes remények az U13-as Eb-n

2025.09.23. 14:53
Négy magyar játékossal a mezőnyben szerdán megkezdődik a svédországi Kostában az U13-as asztalitenisz Európa-bajnokság. Fegyver Zsófia első, Zsigmond Simon ötödik kiemeltként vág neki a kontinensviadalnak.

A karrierjét horvát színekben folytató, az Európa-ranglistavezető Fazekas Lizett (12) hiányában is lesznek majd éremesélyes magyar játékosok az U13-as asztalitenisz Európa-bajnokságon, amelynek szerdától vasárnapig a svédországi Kosta ad otthont.

A lányok mezőnyében

az újonc Európa-ranglista második helyén álló Fegyver Zsófia lesz az első számú kiemelt,

lesz az első számú kiemelt,

míg a fiúk között Zsigmond Simon az ötödik helyen rangsoroltként kezdheti meg az Eb-t. Rajtuk kívül Károly Mátyás és Ivanics Izabell képviseli még a magyar színeket.

A vegyes párosok között negyedik kiemelt Zsigmond, Fegyver kettős szintén esélyes lehet a dobogós helyezésekre.

A program a vegyes csapatversennyel kezdődik, amelyben a vegyes páros mérkőzést két-két fiú és leány egyes követ a három győztes meccsig tartó párharcokban. A 28 csapatos első csoportkör után a mezőny fele, tehát a hét kvartett első két helyezettje folytathatja az újabb, immár második csoportkörben. Majd onnan már csak a négy csoportgyőztes jut tovább az éremcsatákba. A magyar csapat az első fázisban a portugálokkal, a svájciakkal és a moldovaiakkal került össze az első szakaszban. Az egyes küzdelmei pénteken startolnak.

A tavalyi U13-as Eb-n Fazekas Lizett révén egy bronzzal zártak a mieink.

AZ U13-AS VÁLOGATOTT KERETE:
Lányok:
Fegyver Zsófia (Szeged)
Ivanics Izabell (Soltvadkert)
Fiúk:
Zsigmond Simon (Cegléd)
Károly Mátyás (Budaörs)
Edző:
Szabó Krisztián
U13-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOSTA
Versenyprogram:
Szerda:
Vegyes csapatverseny, első csoportkör
Csütörtök:
Vegyes csapatverseny, második csoportkör
Péntek:
Fiú és leány egyes, selejtezőcsoportok; vegyes csapatverseny, elődöntő
Szombat:
Fiú és leány egyes, illetve a vegyes páros főtábla; vegyes csapatverseny, döntő
Vasárnap:
Fiú és leány egyes, illetve a vegyes páros helyosztói
Az első, szerdai játéknap programja magyar szempontból:
Vegyes csapatverseny, csoportkör, első fázis
11:00 Magyarország–Portugália
15:00 Magyarország–Svájc
19:00 Magyarország–Moldova

(Kiemelt képen: Fegyver Zsófia Forrás: WTT)

