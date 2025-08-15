Vízilabda: kikapott a vb-negyeddöntőben az U20-as női válogatott

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, három sikertelenül megvívott csoportmeccs után szerda este megszerezte első győzelmét az U20-as női vízilabda-válogatott a brazíliai Salvadorban zajló világbajnokságon.

A magyar csapat ezt követően a negyeddöntőben folytatta a szereplést, a csoportelső spanyolokkal találkozott: a hazai szövetség beszámolója szerint a válogatottunk szaladt az eredmény után a meccs nagyobbik részében, a zárónegyedben viszont egyenlített, így jöhettek az ötméteresek.

Golopencza Szonjáé volt az első védés, majd jött két jó büntető, ám a hajrá hősei, Lendvay Zoé és az egyenlítő gólt szerző Kardos Dominika belehibázott az ötösbe, a spanyolok pedig többet már nem tévesztettek, így ők jutottak a négy közé.

A csapatunk a házigazda brazilok ellen játszik helyosztót magyar idő szerint pénteken, 22:30-as kezdéssel.

U20-as női vízilabda-világbajnokság, Salvador

Negyeddöntő



Magyarország–Spanyolország 11-11 (1-2, 4-5, 3-3, 3-1), ötméteresekkel: 2-4

Gólok: Mácsai 4, Varró 2, Kardos D. 2, Lendvay 2, Pogonyi

(Kiemelt képünk forrása: waterpolo.hu)