Vízilabda: kikapott a vb-negyeddöntőben az U20-as női válogatott

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, három sikertelenül megvívott csoportmeccs után szerda este megszerezte első győzelmét az U20-as női vízilabda-válogatott a brazíliai Salvadorban zajló világbajnokságon.
A magyar csapat ezt követően a negyeddöntőben folytatta a szereplést, a csoportelső spanyolokkal találkozott: a hazai szövetség beszámolója szerint a válogatottunk szaladt az eredmény után a meccs nagyobbik részében, a zárónegyedben viszont egyenlített, így jöhettek az ötméteresek.
Golopencza Szonjáé volt az első védés, majd jött két jó büntető, ám a hajrá hősei, Lendvay Zoé és az egyenlítő gólt szerző Kardos Dominika belehibázott az ötösbe, a spanyolok pedig többet már nem tévesztettek, így ők jutottak a négy közé.
A csapatunk a házigazda brazilok ellen játszik helyosztót magyar idő szerint pénteken, 22:30-as kezdéssel.
(Kiemelt képünk forrása: waterpolo.hu)