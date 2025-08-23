Úszás: Jackl Vivien 8. lett 1500 gyorson az ifik vébéjén

Két ifjú honfitársunk volt érdekelt a szombat esti programban Otopeniben az úszók korosztályos vébéjén, s végre örömteli pillanatokat is hozott a magyar szereplés, merthogy jelentős egyéni csúcsjavítást produkált a klasszikus számban, 100 méter gyorson Kakuk Koppány, míg Jackl Viviennek be kellett érnie a nyolcadik hellyel a lányok leghosszabb gyorsúszó számában, 1500 méteren.

Jackl sajnos nem tudott csodát tenni a világbajnokság utolsó előtti napján sem, merthogy a 400 vegyes hetedik, s a 800 gyors 14. helye után 1500-on is adós maradt a jó teljesítménnyel.

A 16 éves versenyző – aki a tavalyi, belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon ezen a távon a magyar úszósport századik egyéni aranyérmét szerezte meg 16:06.37-es egyéni rekorddal, amely párizsi olimpiai indulást is garantált számára – ezúttal formán kívüli alakítást nyújtva csak nyolcadik lett 16:39.42 perccel. Háromszáz méterig bírta a tempót, ekkor még negyedik volt, utána viszont fokozatosan visszaesett, egy kilométert követően az úgynevezett gyors futamnak már valamennyi szereplője elébe került, s utolsóként érkezett be a célba, egyértelművé téve, hogy a vb-felkészülése nem sikerült, állóképességével komoly bajok vannak.

A délelőtti selejtezők közül a leginkább a fiúk 100-as vágtaszámában lelhettük örömünket, amennyiben

Kakuk Koppány nagyot javítva addigi egyéni csúcsán, kereken 50 másodperccel még éppen elcsípte a továbbjutást érő 16. pozíciót a 128 (!) indulót mozgósító mezőnyben.

Az esti első elődöntőben a kaposváriak reménysége újabb századokat faragott le friss rekordjából, s ha a döntőbe már nem is sikerült beverekednie magát, a 49.83-mal összesítésben 14.-ként végzett.

Kevés választotta el a legjobb 16-ba kerüléstől a női 100 pillangó két magyar résztvevőjét. A törökbálinti Rékasi Zsuzsanna 1:00.39-cel a 18. helyen zárt egyéni rekordjától alig két századra elmaradva, míg a Jövő SC-s Kertész Boróka nagy egyéni csúcsot jelentő 1:00.46-tal a 19. lett a 76 induló közül. Még jelentősebb tömeg, összesen 118 úszó startolt el női 50 méter gyorson, ahol Szabó Kincső 35.-ként végzett 26.61-gyel.

A fiúk selejtezői közül 400 vegyesen volt még magyar érdekeltség, itt Zanyi Ferdinánd (4:23.71) a 11., Kovács Botond (4:27.90) pedig a 19. lett. Zanyi különösen sajnálhatja a lehetőség elmulasztását, tudniillik ha megússza nevezési idejét (4:21.75), akkor hatodikként döntős...

