Strandröplabda: bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos az U20-as Eb-n

Nagyszerű teljesítményt nyújtott a Strandröplabdázásért Sportegyesület párosa, Tari Bence és Veress Ákos a spanyolországi U20-as Európa-bajnokságon. A csepeli fiatalok előzetesen is nagy reményekkel vághattak neki a kontinensviadalnak, hiszen két évvel ezelőtt az U18-asok között bronzérmet nyertek, s ezzel akkor a szakág történetében első magyar egységként szereztek érmet korosztályos Európa-bajnokságon. Majd tavaly az U19-es vb-n ötödikek, illetve elsőévesként az U20-as Eb-n hetedikek lettek.

Ezek után nem csoda, hogy Soós Izsák tanítványai jó esélyekkel készülhettek az idei madridi U20-as kontinesviadalra, amelyen aztán remekeltek is.

A csoportkörben a magyar fiúk 2:0-ra verték meg a szlovákokat és az angolokat is, illetve 2:1-re győztek a németek ellen, így csoportelsőként rögtön a legjobb 16 között találták magukat. A nyolcaddöntőben a franciák (2:0), majd a nyolc között a bolgárok (2:0) sem jelentettek akadályt nekik, ezzel bejutottak a vasárnapi elődöntőbe.

A záró napon a fináléba kerülésért a mieink két játszmában alulmaradtak a finnekkel szemben, viszont a harmadik helyért összejött a javítás. A Tari, Veress kettős szetthátrányból felállva, 2:1-re verte meg az olaszokat, így

meglett az áhított bronz, s ennek megszerzésével sporttörténelmi tettet is hajtottak végre a fiúk, ugyanis most először született magyar érem az U20-as Eb-k történetében.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

Történelmi Eb-bronzérmet szerzett Tari Bence (a képen) és Veress Ákos az U20-asok között Madridban Forrás: CEV

A nők mezőnyében induló Zolnai Flóra és Munkácsi Réka csoportmásodikként jutott tovább, majd a legjobb 24 között két szettben szlovén párost vertek, a nyolcadöntőben pedig a később fináléig menetelő lengyelek megállították a mieinket. A helyosztón a magyar lányok kikaptak a lettektől, így 13.-ok lettek.

Bár már a nyár végén járunk, a stranröpladások korosztályos világversenyei még nem értek véget: szeptember közepén U18-as Európa-bajnokság következik Olaszországban, míg október közepén U21-es világbajnokságot rendeznek Mexikóban, ahol várhatóan majd a Tari, Veress párost is láthatjuk.

(Kiemelt képen: Tari Bence (jobbra) és Veress Ákos Forrás: MRSZ)