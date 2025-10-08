Fölényes győzelemmel kezdett a Szolnok a férfi kosárlabda Bajnokok Ligájában

ÚGY ÖTVEN SZOLNOKI DRUKKER már ott toporgott a DVTK Aréna főbejárata előtt a 17 órás kapunyitás előtt, többen kíváncsian bekukucskáltak az üvegajtókon, enyhe türelmetlenség és persze várakozás lengte körbe a létesítményt, amely a férfi Bajnokok Ligája csoportkörébe nyolc év után visszatérő NHSZ Szolnoki Olajbányász otthonául szolgál. A kilencszeres magyar bajnok albérletbe kényszerült, ugyanis a nemzetközi szövetség (FIBA) csak legalább 3500 fő befogadására alkalmas csarnokban engedélyezi a csoportmeccseket, s mivel a Tiszaligeti oroszlánbarlang „csak” 2300-as, a klubnak találnia kellett egy új helyszínt.

Két edzéssel a háta mögött készült az összecsapásra az Olaj, nem csoda, a játékosok még csak ismerkedtek a helyszínnel, a bemelegítés során érezhető volt, még nem lakta be a csarnokot a szolnoki gárda. A bosnyák válogatott Adin Vrabac combizomsérülés miatt nem léphetett parkettre, ahogyan a két csapat korábbi meccsén: szeptember elején felkészülési összecsapást vívott a két gárda, azt az Olaj nyerte. Az új edző, a bosnyák Vedran Bosnic először irányított csapatot ebben az európai sorozatban, neki új volt a terep, ahogy a csarnok mindenkinek. Kétbusznyi vendégszurkoló is érkezett, a zöld-sárgában pompázó lévai szurkolók hangorkánnal köszöntötték sajátjaikat, a szolnokiak pedig szokás szerint felállva buzdították kedvenceiket, így a feldobásra egész jó hangulat uralkodott a csarnokban.

A hét légióst a soraiban tudó, négyszeres szlovák bajnok Levice a selejtezőn verekedte végig magát, újoncként került a csoportkörbe, de így is remekül kezdett. Somogyi Ádám négy, a finn Aatu Kivimaki öt ponttal nyitott, a magyar együttes az első negyedben gyakorlatilag végig csak üldözte a zöld mezeseket, hogy aztán először a 10. percben előnybe kerülhessen Krnjajszki Borisz ziccerével (15–14). S mivel utána Rudner Gábor is hintett egy tökéletes triplát, négypontos „hazai” vezetéssel ért véget az első negyed.

Az amerikai Ryland Holt második hárompontosa is bement, majd Le’ Tre Darthard is betalált távolról, nyolc ponttal meglépett a Szolnok, amely gyakran váltotta a védekezését. A csapatkapitány Pallai Tamás faulttal együtt szerzett triplát, de a ráadásbüntetőt már nem dobta be, így is 14 volt közte a 16. percben, a félidőben pedig 17. Remek dobószázalékot produkált a Szolnok, 12 gólpassz jutott 46 pontra, szóval elégedettek lehettünk.

A 23. percben már 23 ponttal állt jobban a remekül védekező Olaj, a vendégszurkolók elcsendesedtek, a szolnoki B-közép pedig végigénekelte a hátralévő időszakot. A többiek gyakran bekapcsolódtak ütemes tapssal – egyszóval kitűnő volt a hangulat. Holtnak sült a keze, az amerikai bedobó 19 pontig jutott el a 32. percre úgy, hogy nem rontott dobást. Bosnic még 27 pontos előnynél is talált kivetnivalót csapata játékában, de rengeteget dicsérte is a játékosait.

A rendkívül hasznosan játszó Brady Skeens zsákolt egy percen belül kettőt, az Olajbányász pedig gálameccsé varázsolta a nyitányt, és magabiztos győzelemmel tért vissza a Bajnokok Ligájába. A közönség felállva, vastapssal ünnepelte a remek rajtot.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Patrioti Levice (szlovák) 84–54 (18–14, 28–15, 22–14, 16–11)

A csoport másik mérkőzésén (kedden játszották)

VEF Riga (lett)–AEK (görög) 53–69