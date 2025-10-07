Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: tíz csapatban szerepelt fiatal az NB I 9. fordulójában

2025.10.07. 08:57
labdarúgás fiatalpercek utánpótlás utánpótlássport Pető Milán
A labdarúgó NB I kilencedik fordulójában 1027 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Kisvárda és az MTK Budapest adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kazincbarcika 3–1-re legyőzte az MTK Budapestet. A hazai csapatban a 19 éves Kun Olivér végigjátszotta a meccset, míg a fővárosiaknál a 18 éves Németh Hunor, a vele egyidős Vitályos Viktor és a 20 esztendős Kovács Patrik egyaránt egy félidőt kapott, továbbá a 19 éves Átrok Zalán is beállt 17 percre.

Szombaton a Nyíregyháza 3–1-re verte a Zalaegerszeget.

A Spartacusban ezúttal nem szerepelt korosztályos labdarúgó,

a ZTE-ben viszont végig a pályán volt a 20 éves Bodnár Gergő, valamint csereként szállt be 26 percre a 20 esztendős Papp Csongor és 8 percre a szintén 20 éves Klausz Milán.

A Puskás Akadémia–Újpest meccsen nem született gól. A felcsútiaknál 87 percet töltött a pályán a 19 éves Michael Okeke és a végjátékban cserélték be az ugyancsak 19 éves Vékony Bencét és Kern Martint. A lilánál ebben a fordulóban sem vetettek be utánpótláskorú futballistát.

A Debrecen–Győri ETO mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult. A DVSC-ben végigjátszotta a meccs a 20 éves Szűcs Tamás, míg a győriéknél a 20 éves Bánáti Kevin helyére a 19 éves Vingler László állt be.

A Ferencváros 2–2-t játszott a Paks ellen a Groupama Arénában. Az FTC-ben 23 percet kapott a 19 éves Tóth Alex,

paksi oldalon a 20 éves Pető Milán kezdett, és gólt szerzett,

majd a 66. percben a 20 esztendős Horváth Kevin váltotta.

A Kisvárda 1–0-ra nyert a Diósgyőr ellen. A hazai együttes kapujában 19 éves Ilya Popovich állt, 76 percet játszott a 19 esztendős Szabó Szilárd és 21 percet a velük egykorú Pintér Filip. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán végig a pályán volt.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.
.A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 9. FORDULÓJÁBAN: 1027
Csapatok:
Kisvárda: 90+76+21=187
MTK Budapest: 45+45+45+17=152
Zalaegerszeg: 90+26+8=124
Puskás Akadémia: 87+3+1=91
Kazincbarcika: 90
Debrecen: 90
Diósgyőr: 90
Paks: 65+25=90
Győri ETO: 67+23=90
Ferencváros: 23
Nyíregyháza: 0
Újpest: 0

Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Kun Olivér (Kazincbarcika): 90
Demeter Milán (Diósgyőr): 90
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 87
Szabó Szilárd (Kisvárda): 76
Bánáti Kevin (Győri ETO): 67
Pető Milán (Paks): 65
Németh Hunor (MTK Budapest): 45
Kovács Patrik (MTK Budapest): 45
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 45
Papp Csongor (Zalaegerszeg): 26
Horváth Kevin (Paks): 25
Tóth Alex (Ferencváros): 23
Vingler László (Győri ETO): 23
Pintér Filip (Kisvárda): 21
Átrok Zalán (MTK Budapest): 17
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 8
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 3
Kern Martin (Puskás Akadémia): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Pető Milán az első gólját szerezte paksi színekben Forrás: Paksi FC/Facebook)

