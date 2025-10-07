Labdarúgás: tíz csapatban szerepelt fiatal az NB I 9. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Kazincbarcika 3–1-re legyőzte az MTK Budapestet. A hazai csapatban a 19 éves Kun Olivér végigjátszotta a meccset, míg a fővárosiaknál a 18 éves Németh Hunor, a vele egyidős Vitályos Viktor és a 20 esztendős Kovács Patrik egyaránt egy félidőt kapott, továbbá a 19 éves Átrok Zalán is beállt 17 percre.
Szombaton a Nyíregyháza 3–1-re verte a Zalaegerszeget.
A Spartacusban ezúttal nem szerepelt korosztályos labdarúgó,
a ZTE-ben viszont végig a pályán volt a 20 éves Bodnár Gergő, valamint csereként szállt be 26 percre a 20 esztendős Papp Csongor és 8 percre a szintén 20 éves Klausz Milán.
A Puskás Akadémia–Újpest meccsen nem született gól. A felcsútiaknál 87 percet töltött a pályán a 19 éves Michael Okeke és a végjátékban cserélték be az ugyancsak 19 éves Vékony Bencét és Kern Martint. A lilánál ebben a fordulóban sem vetettek be utánpótláskorú futballistát.
A Debrecen–Győri ETO mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult. A DVSC-ben végigjátszotta a meccs a 20 éves Szűcs Tamás, míg a győriéknél a 20 éves Bánáti Kevin helyére a 19 éves Vingler László állt be.
A Ferencváros 2–2-t játszott a Paks ellen a Groupama Arénában. Az FTC-ben 23 percet kapott a 19 éves Tóth Alex,
paksi oldalon a 20 éves Pető Milán kezdett, és gólt szerzett,
majd a 66. percben a 20 esztendős Horváth Kevin váltotta.
A Kisvárda 1–0-ra nyert a Diósgyőr ellen. A hazai együttes kapujában 19 éves Ilya Popovich állt, 76 percet játszott a 19 esztendős Szabó Szilárd és 21 percet a velük egykorú Pintér Filip. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán végig a pályán volt.
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Pető Milán az első gólját szerezte paksi színekben Forrás: Paksi FC/Facebook)