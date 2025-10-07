Labdarúgás: tíz csapatban szerepelt fiatal az NB I 9. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kazincbarcika 3–1-re legyőzte az MTK Budapestet. A hazai csapatban a 19 éves Kun Olivér végigjátszotta a meccset, míg a fővárosiaknál a 18 éves Németh Hunor, a vele egyidős Vitályos Viktor és a 20 esztendős Kovács Patrik egyaránt egy félidőt kapott, továbbá a 19 éves Átrok Zalán is beállt 17 percre.

Szombaton a Nyíregyháza 3–1-re verte a Zalaegerszeget.

A Spartacusban ezúttal nem szerepelt korosztályos labdarúgó,

a ZTE-ben viszont végig a pályán volt a 20 éves Bodnár Gergő, valamint csereként szállt be 26 percre a 20 esztendős Papp Csongor és 8 percre a szintén 20 éves Klausz Milán.

A Puskás Akadémia–Újpest meccsen nem született gól. A felcsútiaknál 87 percet töltött a pályán a 19 éves Michael Okeke és a végjátékban cserélték be az ugyancsak 19 éves Vékony Bencét és Kern Martint. A lilánál ebben a fordulóban sem vetettek be utánpótláskorú futballistát.

A Debrecen–Győri ETO mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult. A DVSC-ben végigjátszotta a meccs a 20 éves Szűcs Tamás, míg a győriéknél a 20 éves Bánáti Kevin helyére a 19 éves Vingler László állt be.

A Ferencváros 2–2-t játszott a Paks ellen a Groupama Arénában. Az FTC-ben 23 percet kapott a 19 éves Tóth Alex,

paksi oldalon a 20 éves Pető Milán kezdett, és gólt szerzett,

majd a 66. percben a 20 esztendős Horváth Kevin váltotta.

A Kisvárda 1–0-ra nyert a Diósgyőr ellen. A hazai együttes kapujában 19 éves Ilya Popovich állt, 76 percet játszott a 19 esztendős Szabó Szilárd és 21 percet a velük egykorú Pintér Filip. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán végig a pályán volt.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

.A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 9. FORDULÓJÁBAN: 1027

Csapatok:

Kisvárda: 90+76+21=187

MTK Budapest: 45+45+45+17=152

Zalaegerszeg: 90+26+8=124

Puskás Akadémia: 87+3+1=91

Kazincbarcika: 90

Debrecen: 90

Diósgyőr: 90

Paks: 65+25=90

Győri ETO: 67+23=90

Ferencváros: 23

Nyíregyháza: 0

Újpest: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Kun Olivér (Kazincbarcika): 90

Demeter Milán (Diósgyőr): 90

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 87

Szabó Szilárd (Kisvárda): 76

Bánáti Kevin (Győri ETO): 67

Pető Milán (Paks): 65

Németh Hunor (MTK Budapest): 45

Kovács Patrik (MTK Budapest): 45

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 45

Papp Csongor (Zalaegerszeg): 26

Horváth Kevin (Paks): 25

Tóth Alex (Ferencváros): 23

Vingler László (Győri ETO): 23

Pintér Filip (Kisvárda): 21

Átrok Zalán (MTK Budapest): 17

Klausz Milán (Zalaegerszeg): 8

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 3

Kern Martin (Puskás Akadémia): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Pető Milán az első gólját szerezte paksi színekben Forrás: Paksi FC/Facebook)