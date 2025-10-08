Nemzeti Sportrádió

Bravúros döntetlent játszott a Fradi a női labdarúgó Ek-ban

2025.10.08. 20:52
Fotó: fradi.hu
FTC női labdarúgó Európa-kupa Ferencváros Sparta Praha
Gól nélküli döntetlent játszott a Ferencváros a Sparta Prahával a női labdarúgó Európa-kupa, második selejtezőkörének első meccsén, szerdán Prágában.

 

Prágában lépett pályára az FTC női csapata: a BL-búcsú után az Európa-kupában szerepel a magyar bajnok, s a prágai Sparta a rivális a tizenhatos csapatos főtáblára jutásért. Albert Flórián vezetőedző kilenc magyar játékost nevezett a kezdőbe, szemben a Sparta négy, az Egyesült Államokból érkező légióst felvonultató csapatával.

A csehek a második félidő derekán három perc alatt három sárga lapot kaptak, ez jelezte, nehezen viselték, hogy a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy elképzelték.

A mérkőzés gól nélkül ért véget, a Ferencváros várakozáson felül teljesített, és kecsegtető helyzetből várhatja a visszavágót – a zöld-fehérek férfi csapata mellett a hölgyek is főtáblára juthatnak. Visszavágó október 16-án, Budapesten.

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ 
2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom 0–0
FTC-Telekom: Kosztics – Ott, Zágonyi, Frajtovics, Bozsik – Könczeyné Fenyvesi, Hanász (Garcia, 82.), Kovács Eszter – Czellér, Nagy Vanessza, Nagy Viktória. Vezetőedző: Albert Flórián

 

