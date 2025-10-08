Labdarúgás: döntetlennel rajtoltak Észak-Macedóniában az U17-esek

A továbbjutást tűzte ki célként az U17-es labdarúgó-válogatott, amely szerdán a házigazda Észak-Macedónia ellen 2–2-es döntetlent játszott a korosztályos Eb-selejtező 1. fordulójában.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a 23. percben Polonkai Noel szerzett labdát az északmacedón térfél közepén, remek cselekkel indult meg a kapu felé, s bár először még mentettek a védők, a labda újra középpályásunk elé került, aki hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 0–1. A folytatásban is jobbára a mieink birtokolták a labdát, a 40. percben Bősze éles szögből elvégzett szabadrúgása vágódott szögletre. A hajrában aztán egy hazai ellentámadás során Jakab előbb védte Cvetkovszki lövését, de nem szabadult fel a kapunk és Sztojkovszki a hálóba lőtt, 1–1.

A második félidő rögtön magyar góllal indult, Bősze Levente 19 méterről, szabadrúgásból remekül lőtt a bal felső sarokba, megszerezve ezzel ismét a vezetést a mieinknek. Az északmacedónok a 67. percben ismét egyenlítettek (Dzangarovszki maradt egyedül a balösszekötő helyén és lőtt a kapuba), több gól nem esett a meccsen

„A helyzetek és a játék minősége is alapján is meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést,

miután ez nem sikerült, így a következő két találkozón kell olyan eredményt elérnünk, hogy azzal bebiztosítsuk a továbbjutást. Amiatt hiányérzetem van, hogy ellenfelünk kétszer is vissza tudott jönni, és a vezetés megszerzése után nem tetszett annyira a játékunk, kontrollálhattuk és lezárhattuk volna a mérkőzést, ehelyett meccsben tartottuk az ellenfelet” – mondta Jeremiás Gergő szövetségi edző az mlsz.hu-nak.

Az U17-es válogatott a 2. fordulóban a csehek ellen 13–0-s vereséget szenvedő Gibraltár ellen lép pályára.

U17-ES EB-SELEJTEZŐ, Észak-Mecedónia

1. forduló

Észak-Macedónia–Magyarország 2–2 (1–1)

Magyarország: Jakab – Vincze, Russnák, Szakál, Balogh Á. (Varga Z., 85.) – Polonkai, Milkovics – Bősze, Somogyi T. (Bogdán, 68.), Juhász – Gyánó (Dajka, 77.)

Gólszerző: Sztojkovszki (44.), Dzangarovszki (67.), ill. Polonkai (23.), Bősze (48.)