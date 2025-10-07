Pisont Richárdot Michael Essien segíti

Michael Essien, a Chelsea, a Real Madrid és a Milan korábbi középpályása, az 59-szeres ghánai válogatott futballista lett a 14 éves Pisont Richárd játékosügynöke – tájékoztatta a Nemzeti Sportot a Budapest Honvéd-MFA kötelékébe tartozó magyar középpályás édesapja. Idősebb Pisont Richárd elmondta, hogy a visszavonulása óta a dán Nordsjaelland edzőjeként és menedzserként is tevékenykedő afrikai futballcsillag a kispesti tehetség kedvéért néhány hete Magyarországra utazott, saját Instagram-oldalán pedig közös fényképet is közölt az utánpótlás-labdarúgóval. A névegyezés nem véletlen, a korábban az Everton és a Blackburn akadémiáján is tréningező Pisont Richárd a 31-szeres válogatott kispesti klasszis, az 55 éves Pisont István unokaöccse.

Érdekesség, hogy Essien új pártfogoltja gyermekként felbukkan a Hátsó füves 2017-es gádorosi videóriportjában (27.57-től).