Birkózás: az ESMTK nyerte az első őszi csapatbajnokságot

2025.10.06. 17:33
utánpótlás bírkózás utánpótlássport ESMTK
Hazai pályán diadalmaskodott az ESMTK a korosztályos kötöttfogásúak első őszi csapatbajnokságán.

A pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnok adott otthont az ősz első csapatversenyének, a korosztályos kötöttfogású csapatbajnokságnak, amelyen 15 alakulat képviseltette magát – írja a birkozoszov.hu

A házigazda ESMTK három sima győzelemmel nyerte el a bajnoki címet, miután a négy közé jutásért a Dorogot 32–7-re, az elődöntőben a Csepel TC-t 30–9-re-, míg a fináléban a Ferencvárost 34–4-re múlta felül.

A dobogó harmadik fokát az Eger érdemelte ki, amely a Ceglédet verte meg a bronzéremről döntő meccsen.

A 2025. évi utánpótlás kötöttfogású csapatbajnokság végeredménye:
Bajnokcsapat: ESMTK (Farkas Achilles vendég, Szuromi László, Farkas Zsombor, Sánta Levente, Olasz Bende, Zsitovoz Petro, Garanyi Sándor, Szalai Balázs, Kertész Dominik, Marcinkovics-Kovács Keve, Antaly Sándor, Budai András, Kis Mátyás.)
  2. Ferencvárosi TC
  3. Egri VSI
  4. Ceglédi VSE
  5. Csepel TC
  6. Dorogi AC
  7. Pécsi EAC
  8. Vasas SC
  9. Budapesti Honvéd SE
10. Kiskunfélegyházi BSE
11. Kertvárosi SE
12. Csepeli BC
13. Dél-Zselic SE
14. BVSC-Zugló
15. Kaposvári SI

(Kiemelt képünk forrása: MBSZ) 

 

 

