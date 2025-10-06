Birkózás: az ESMTK nyerte az első őszi csapatbajnokságot

A pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnok adott otthont az ősz első csapatversenyének, a korosztályos kötöttfogású csapatbajnokságnak, amelyen 15 alakulat képviseltette magát – írja a birkozoszov.hu

A házigazda ESMTK három sima győzelemmel nyerte el a bajnoki címet, miután a négy közé jutásért a Dorogot 32–7-re, az elődöntőben a Csepel TC-t 30–9-re-, míg a fináléban a Ferencvárost 34–4-re múlta felül.

A dobogó harmadik fokát az Eger érdemelte ki, amely a Ceglédet verte meg a bronzéremről döntő meccsen.

A 2025. évi utánpótlás kötöttfogású csapatbajnokság végeredménye:

Bajnokcsapat: ESMTK (Farkas Achilles vendég, Szuromi László, Farkas Zsombor, Sánta Levente, Olasz Bende, Zsitovoz Petro, Garanyi Sándor, Szalai Balázs, Kertész Dominik, Marcinkovics-Kovács Keve, Antaly Sándor, Budai András, Kis Mátyás.)

2. Ferencvárosi TC

3. Egri VSI

4. Ceglédi VSE

5. Csepel TC

6. Dorogi AC

7. Pécsi EAC

8. Vasas SC

9. Budapesti Honvéd SE

10. Kiskunfélegyházi BSE

11. Kertvárosi SE

12. Csepeli BC

13. Dél-Zselic SE

14. BVSC-Zugló

15. Kaposvári SI

(Kiemelt képünk forrása: MBSZ)