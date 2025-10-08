Nemzeti Sportrádió

Tizenhárom magyar góllal nyert a CSM Slatina

2025.10.08. 22:44
Pál Tamara és Kácsor Gréta is remekelt klubjában (Fotó: Csm Slatina - Oficial/Fb)
Pál Tamara hat, Kácsor Gréta hét góllal járult hozzá a CSM Slatina 30–21-es hazai győzelméhez a sereghajtó CSM Galati ellen a román női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint az Európa-bajnoki bronzérmes, ám a bő világbajnoki keretből kihagyott Kácsor kilenc, a junior Európa-bajnok Pál pedig hét lövésből szerezte találatait. Papp Nikoletta egy góljával a CS Minaur Baia Mare otthon 30–24-re nyert a CS HC Zalau ellen.

Hlogyik Petra tíz védéssel zárt a Göppingenben, amely otthon 34–30-ra verte a VfL Oldenburgot a német női élvonalban.

Vámos Petra egyszer volt eredményes a címvédő Metz HB csapatában, amely hazai pályán 35–22-re nyert a Paris 92 ellen a francia bajnokságban. Albek Anna ezúttal nem talált be. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB házigazdaként 26–23-ra legyőzte a Strasbourg Achenheim Truchtersheim HB-t.

Ogonovszky Eszter négy találattal segítette 25–22-es győzelemhez a címvédő Super Amara Bera Berát a Zonzamas PlusCar Lanzarote otthonában a spanyol bajnokságban.

Planéta Szimonetta egy gólt szerzett a PGE MKS Lublinban, amely 33–29-re kikapott a címvédő és listavezető KGHM Zaglebie Lubin otthonában a lengyel női bajnokságban.

 

