Nemzeti Sportrádió

Humphries és Anderson is bejutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 00:17
null
Gary Anderson simán negyeddöntős (Fotó: PDC)
Címkék
darts World Grand Prix Gary Anderson darts Leicester Luke Humphries Rob Cross
Luke Humphries és Gary Anderson is bejutott a negyeddöntőbe a Leicesterben zajló darts World Grand Prix-n. Az angol és a skót játékos is sima 3:1-es győzelemmel jutott tovább. Kiesett viszont két korábbi világbajnok, Stephen Bunting és Rob Cross is.

 

Az első helyen kiemelt Luke Humphriesnak nem okozott gondot Krzysztof Ratajski legyőzése, noha a legjobb lengyel játékos is remek, kilencven fölötti körátlagot ért el. A korábbi világbajnok angol remek formában dobott, és nem adott túl sok esélyt ellenfelének.

A nap győzelme Cameron Menziesé. A bohém skót meglepetésre 3:1-gyel kiejtette a kilencedikként rangsorolt korábbi vb-elsőt, Rob Crosst. Sokak kedvence, Gary Anderson is bejutott a harmadik fordulóba, az 54 éves skót legenda három szettben győzött. Ellenfele, Joe Cullen mindössze 68.05-ös átlagot ért el.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
2. FORDULÓ
Cameron Menzies (skót, 84.45)–Rob Cross (angol, 9., 81.27) 3:1
Stephen Bunting (angol, 4., 85.67)–Danny Noppert (holland, 13., 85.55) 1:3
Luke Humphries (angol, 1. kiemelt, 95.58)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 90.21) 3:1
Joe Cullen (angol, 68.05)–Gary Anderson (skót, 12., 87.54) 0:3

A 2. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT
Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:1
Cameron Menzies (skót)–Rob Cross (angol, 9.) 3:1

Stephen Bunting (angol, 4.)–Danny Noppert (holland, 13.) 1:3
Joe Cullen (angol)–Gary Anderson (skót, 12.) 0:3

Luke Littler (angol, 2.)–Mike De Decker (belga)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Josh Rock (északír, 10.)

Dirk van Duijvenbode (holland)–Daryl Gurney (északír)
Jonny Clayton (walesi, 6.)–Luke Woodhouse (angol)

 

darts World Grand Prix Gary Anderson darts Leicester Luke Humphries Rob Cross
Legfrissebb hírek

A történelmi körátlag sem volt elég Luke Littler ellen

Egyéb egyéni
Tegnap, 0:11

Anderson nyerte meg a világbajnokok csatáját a darts World Grand Prix nyitó estéjén

Egyéb egyéni
2025.10.07. 00:19

Bunting pazar játékkal nyerte meg a baseli darts ET-fordulót

Egyéb egyéni
2025.09.28. 23:39

A karrierje első profi PDC-tornáját megnyerő Niko Springer a Hungarian Darts Trophy győztese

Egyéb egyéni
2025.09.21. 23:37

Hungarian Darts Trophy: búcsúzott a címvédő Michael van Gerwen a nyolcaddöntőben, Luke Humphries rekordot döntött

Egyéb egyéni
2025.09.21. 19:04

Hungarian Darts Trophy: Mostanra újra magabiztosan játszom! – Michael van Gerwen

Egyéb egyéni
2025.09.21. 11:28

Hungarian Darts Trophy: fél gőzzel is továbbjutott a címvédő Van Gerwen, Van Barneveld régi legjobbját idézte

Egyéb egyéni
2025.09.20. 23:23

Hungarian Darts Trophy: Borbély András teljesítményét Raymond van Barneveld is méltatta

Egyéb egyéni
2025.09.20. 12:44
Ezek is érdekelhetik