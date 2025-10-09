Humphries és Anderson is bejutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

Az első helyen kiemelt Luke Humphriesnak nem okozott gondot Krzysztof Ratajski legyőzése, noha a legjobb lengyel játékos is remek, kilencven fölötti körátlagot ért el. A korábbi világbajnok angol remek formában dobott, és nem adott túl sok esélyt ellenfelének.

A nap győzelme Cameron Menziesé. A bohém skót meglepetésre 3:1-gyel kiejtette a kilencedikként rangsorolt korábbi vb-elsőt, Rob Crosst. Sokak kedvence, Gary Anderson is bejutott a harmadik fordulóba, az 54 éves skót legenda három szettben győzött. Ellenfele, Joe Cullen mindössze 68.05-ös átlagot ért el.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

2. FORDULÓ

Cameron Menzies (skót, 84.45)–Rob Cross (angol, 9., 81.27) 3:1

Stephen Bunting (angol, 4., 85.67)–Danny Noppert (holland, 13., 85.55) 1:3

Luke Humphries (angol, 1. kiemelt, 95.58)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 90.21) 3:1

Joe Cullen (angol, 68.05)–Gary Anderson (skót, 12., 87.54) 0:3

A 2. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT

Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:1

Cameron Menzies (skót)–Rob Cross (angol, 9.) 3:1

Stephen Bunting (angol, 4.)–Danny Noppert (holland, 13.) 1:3

Joe Cullen (angol)–Gary Anderson (skót, 12.) 0:3

Luke Littler (angol, 2.)–Mike De Decker (belga)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Josh Rock (északír, 10.)

Dirk van Duijvenbode (holland)–Daryl Gurney (északír)

Jonny Clayton (walesi, 6.)–Luke Woodhouse (angol)