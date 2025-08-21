Kosárlabda: három Toman nővér, díszelőadás a miskolci Eb-n

Ritkán láthatunk példát arra, hogy egy válogatottban három testvér együtt lépjen pályára. Nos, az U20-as női kosárlabdázók nemzeti csapatában ennek a kivételes alkalomnak lehettünk szemtanúi: a Miskolcon rendezett B-divíziós Eb-n a Toman családot Petra, és két ikerhúga, Dóra és Réka is képviselte. A második vonalbeli kontinenstorna a tetejébe magyar sikert hozott: a mieink meggyőző teljesítménnyel, veretlenül végeztek az első helyen, és ismét feljutottak az elitbe. Az ígéretes nővérek pályafutásuk során először játszottak együtt címeres mezben, mert a korábbi években Petrának sérülés miatt rendre ki kellett hagynia a korosztályos Eb-ket.

„Már az Eb előtti edzéseken rendkívül izgatott voltam, és mindennap csak az járt a fejemben, hogy

végre eljött a mi pillanatunk, amire régóta vártunk és vágytunk

– mondta Toman Dóra. – Hál’istennek, az Európa-bajnokságon aztán sokszor alakult úgy, hogy hárman egyszerre voltunk a pályán, ami nekem hatalmas erőt adott. Ráadásul az is könnyebbség, hogy

Petrával és Rékával ösztönösen érezzük egymást játék közben, már egy-egy összenézésből tudjuk, hogy mit akar a másik,

és ezt az erényünket persze igyekeztünk is kamatoztatni a meccseken. Mindvégig az járt a fejemben, hogy ezáltal előnyben vagyunk, és egy gondolattal mindig előrébb járunk az ellenfeleknél.”

A három Toman nővér öröme a B-divíziós U20-as Eb megnyerése után Forrás: FIBA

Réka azt emelte ki, hogy a közös karrierjükben eddig ez az Eb-szereplés jelenti a csúcsot. Ugyanakkor reméli, a mostani csak az első ilyen állomás, és később, a nagyválogatottban is átélhetnek még hasonló pillanatokat.

Amikor az Eb-n először léptünk együtt pályára hárman, rendkívül megható momentum volt számomra, óriási boldogsággal és büszkeséggel töltött el

– nyilatkozta az Utánpótlássportnak. – Roppant mód élveztem az Eb minden pillanatát, és biztos vagyok benne, hogy a közös szereplésünk miatt ez az esemény örök emlék marad. Természetesen az aranyérem még különlegesebbé tette az egészet, a győzelem volt a hab a tortán. Például a döntő lefújását követően – bármiféle előretervezés nélkül – az volt az első dolgunk, hogy egymást keressük, összeölelkezzünk, és együtt örüljünk.

Az a néhány másodperc tényleg beleégett a memóriámba, soha nem fogom elfelejteni.

A statisztikák alapján a legidősebb nővér, a csapatkapitány Toman Petra volt a magyarok legjobbja, őt a torna All Star ötösébe is beválasztották.

Ez az Eb egyfajta visszaigazolásként szolgált, hogy a kemény munka beérik

– jegyezte meg. – Hosszú éveken át dolgoztunk érte, és úgy érzem, egyelőre fel sem tudtam dolgozni az egészet. Még jó néhány nap elteltével is a történtek hatása alatt vagyok. A szerbek elleni döntőben több mint kétezren jöttek ki szurkolni nekünk, még csak húszéves kosaras lányoknak egy B-divíziós Eb-n. A miskolciak tényleg kitettek magukért, és felejthetetlen atmoszférát varázsoltak a csarnokba.

A sérüléseim miatt nekem ez volt az első, egyben az utolsó korosztályos Eb-m, és azt hiszem, sikerült tökéletesen lezárni az utánpótláséveimet a válogatottban.

Az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a három testvért a nemzeti csapat miskolci edzésén kérte kamera elé.

(Kiemelt képen: a Toman nővérek a B-divíziós Eb-n győztes U20-as válogatottban. Balról: Petra, Dóra és Réka Forrás: FIBA)