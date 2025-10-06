Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Kollár és Szabó is a nyolcaddöntőig jutott a junior-vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2025.10.06. 13:32
Szabó Réka utánpótlás cselgáncs junior-világbajnokság utánpótlássport Kollár Sebestyén
A legjobb 16 között búcsúzó Kollár Sebestyén (66 kg) és Szabó Réka (52 kg) jutott a legtovább a magyarok közül a limai junior cselgáncs-világbajnokság első napján.

Négy magyar cselgáncsozó lépett tatamira vasárnap a Peruban zajló junior-vb-n. Az ifjúsági vb- és Eb-ezüstérmes Kollár Sebestyén (66 kg) a szerb Jeremics legyőzésével kezdett az első körben, majd a lengyel Kurowksit is megverte a legjobb 32 között, viszont a nyolcaddöntőben a brazil Nobrega megállította a Budapesti Honvéd fiatalját.

Az idei junior Eb-n bronzérmes Szabó Réka (52 kg; Honvéd) az első meccsén a francia Bothy-t győzte le, majd a legjobb 16 között kikapott a japán Fukunagától. Szeleczki Szabina (48 kg) és Major Ádám (66 kg) a nyitó mérkőzése után búcsúzott.

(Kiemelt képen: Kollár Sebestyén Forrás: IJF)

