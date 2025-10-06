Cselgáncs: Kollár és Szabó is a nyolcaddöntőig jutott a junior-vb-n

Négy magyar cselgáncsozó lépett tatamira vasárnap a Peruban zajló junior-vb-n. Az ifjúsági vb- és Eb-ezüstérmes Kollár Sebestyén (66 kg) a szerb Jeremics legyőzésével kezdett az első körben, majd a lengyel Kurowksit is megverte a legjobb 32 között, viszont a nyolcaddöntőben a brazil Nobrega megállította a Budapesti Honvéd fiatalját.

Az idei junior Eb-n bronzérmes Szabó Réka (52 kg; Honvéd) az első meccsén a francia Bothy-t győzte le, majd a legjobb 16 között kikapott a japán Fukunagától. Szeleczki Szabina (48 kg) és Major Ádám (66 kg) a nyitó mérkőzése után búcsúzott.

(Kiemelt képen: Kollár Sebestyén Forrás: IJF)