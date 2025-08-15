Kosárlabda: a 13. helyért folytatjuk az U16-os B-divíziós fiú Eb-n

Csütörtökön egy ponttal kikapott a dán csapat elleni helyosztón a magyar U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon, így eldőlt, hogy pénteken a 13-16. helyért folytatja a szereplést.

Jól kezdtek a fiataljaink Nagy-Britannia együttese, az első negyedben 13 ponttal elhúztak, a második és a harmadik játékrész alatt azonban a rivális kiegyenlített. Az utolsó negyedben viszont ismét a magyarok domináltak, végül

68–61-es győzelmet ünnepelhettek, így a 13. helyért folytatják a szereplést szombaton a kontinensviadalon.

Magyarország – Nagy-Britannia 68-61 (25-12, 14-19, 9-17, 20-13)



U16-os, B divíziós Európa-bajnokság, helyosztók, 9-16. helyért

Szkopje, Sports Centre Jane Sandanski, Észak-Macedónia



Magyarország: Gáspár V. 17/3, Papp 11/3, Nagy 8/6, Marokházi 6/6, Gáspár B. 9/3. Csere: Domján -, Németh 2, Zöldi -, Inalegwu 4, Németh , Szafkó 5/3, Rozmán 6.



Nagy-Britannia: Tjongondjoza 13/3, Wilkinson 4, Francis 8, Bishop 19, Mboura 10/6, Cserék: Onohua -, Burr -, Imevbore 2, Francis 8, Baffour-Rivera -, Wise-Malcolm 2, N'Gabala 3, Barry -.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)