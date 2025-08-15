Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: a 13. helyért folytatjuk az U16-os B-divíziós fiú Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.15. 15:38
null
Címkék
kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Hét ponttal verte Nagy-Britannia csapatát a magyar válogatott a szkopjei U16-os B-divíziós fiú Eb-n, az együttesünk a 13. helyért folytatja a szereplést.

Csütörtökön egy ponttal kikapott a dán csapat elleni helyosztón a magyar U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon, így eldőlt, hogy pénteken a 13-16. helyért folytatja a szereplést.

Jól kezdtek a fiataljaink Nagy-Britannia együttese, az első negyedben 13 ponttal elhúztak, a második és a harmadik játékrész alatt azonban a rivális kiegyenlített. Az utolsó negyedben viszont ismét a magyarok domináltak, végül

68–61-es győzelmet ünnepelhettek, így a 13. helyért folytatják a szereplést szombaton a kontinensviadalon.

Magyarország – Nagy-Britannia 68-61 (25-12, 14-19, 9-17, 20-13)

U16-os, B divíziós Európa-bajnokság, helyosztók, 9-16. helyért
Szkopje, Sports Centre Jane Sandanski, Észak-Macedónia 

Magyarország: Gáspár V. 17/3, Papp 11/3, Nagy 8/6, Marokházi 6/6, Gáspár B. 9/3. Csere: Domján -, Németh 2, Zöldi -, Inalegwu 4, Németh , Szafkó 5/3, Rozmán 6.

Nagy-Britannia: Tjongondjoza 13/3, Wilkinson 4, Francis 8, Bishop 19, Mboura 10/6, Cserék: Onohua -, Burr -, Imevbore 2, Francis 8, Baffour-Rivera -, Wise-Malcolm 2, N'Gabala 3, Barry -.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA) 

kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: újra az elitben – sima feljutás az U20-as lányoktól az Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Juhász Dorkának kihívásra volt szüksége a Schio után

Kosárlabda
3 órája

Vízilabda: kikapott a vb-negyeddöntőben az U20-as női válogatott

Utánpótlássport
11 órája

„Mintha szükségtelen lettem volna...” – Hanga Ádám a kosárlabda-válogatottról

Kosárlabda
22 órája

Atlétika: Rózsahegyi Bori az U20-asok között is Európa legjobbja

Utánpótlássport
23 órája

Kajak-kenu: 78 magyar versenyző indul az ORV-n

Utánpótlássport
Tegnap, 13:55

Kosárlabda: veretlenül vág neki az Eb-nek az U16-os leányválogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 11:03

Úszás: nem pihen a bátori sárkány, Antal Dávid

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00
Ezek is érdekelhetik