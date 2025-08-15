Kosárlabda: a 13. helyért folytatjuk az U16-os B-divíziós fiú Eb-n

Csütörtökön egy ponttal kikapott a dán csapat elleni helyosztón a magyar U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon, így eldőlt, hogy pénteken a 13-16. helyért folytatja a szereplést.
Jól kezdtek a fiataljaink Nagy-Britannia együttese, az első negyedben 13 ponttal elhúztak, a második és a harmadik játékrész alatt azonban a rivális kiegyenlített. Az utolsó negyedben viszont ismét a magyarok domináltak, végül
68–61-es győzelmet ünnepelhettek, így a 13. helyért folytatják a szereplést szombaton a kontinensviadalon.
(Kiemelt képünk forrása: FIBA)