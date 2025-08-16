Kosárlabda: 13. lett az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

Mint arról beszámoltunk, pénteken nyert a britek ellen a magyar U16-os fiú kosárlabda-válogatott, amely így szombaton a 13. helyért játszhatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon. Ferenczi Tamás tanítványaira azok a bolgárok vártak zárásként, akiktől korábban a csoportkörben 75–61-re kikaptak.
Ezúttal viszont másképp alakult a mérkőzés: a mieink már az első negyed végére nyolcpontos előnyre tettek szert (22–14), majd a második tíz percben tovább folytatta remek támadójátékát a magyar együttes, s ennek köszönhetően a nagyszünetben már 18 pontra nőtt a különbség (46–28). A második félidő elején aztán a húszat is átlépte a fór (53–30), és a válogatott magabiztosan őrizte vezetését a harmadik szakasz végéig (61–42). A végjátékban sem forgott már veszélyben a siker:
a magyar csapat végül 77–61-re verte a bolgárokat, s ezzel négy győzelemmel, illetve három vereséggel végezve, a 13. helyet szerezte meg a másodvonalbeli kontinensviadalon.
A magyar csapat legjobbjaiként Gáspár Benedek és Szafkó Márk 14-14 pontig, míg Rozmán Flórián 12 pontig jutott az utolsó találkozón.
A meccsenkénti 11,3 pontjával Gáspár Benedek volt a mieink legeredményesebbje az Eb-n.
Ezzel a fiúválogatottnak véget ért a nyári szereplése az utánpótlás Európa-bajnokságokon: idén az U20-asok a 11., az U18-asok a 6., míg az U16-osok a 13. helyen fejezték be a B-divízióban. Egy évvel ezelőtt egy hatodik és két kilencedik helyezés volt a magyar fiúk mérlege a három korosztályban.
(Kiemelt kép forrása: FIBA)