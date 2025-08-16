Kosárlabda: 13. lett az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

Mint arról beszámoltunk, pénteken nyert a britek ellen a magyar U16-os fiú kosárlabda-válogatott, amely így szombaton a 13. helyért játszhatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon. Ferenczi Tamás tanítványaira azok a bolgárok vártak zárásként, akiktől korábban a csoportkörben 75–61-re kikaptak.

Ezúttal viszont másképp alakult a mérkőzés: a mieink már az első negyed végére nyolcpontos előnyre tettek szert (22–14), majd a második tíz percben tovább folytatta remek támadójátékát a magyar együttes, s ennek köszönhetően a nagyszünetben már 18 pontra nőtt a különbség (46–28). A második félidő elején aztán a húszat is átlépte a fór (53–30), és a válogatott magabiztosan őrizte vezetését a harmadik szakasz végéig (61–42). A végjátékban sem forgott már veszélyben a siker:

a magyar csapat végül 77–61-re verte a bolgárokat, s ezzel négy győzelemmel, illetve három vereséggel végezve, a 13. helyet szerezte meg a másodvonalbeli kontinensviadalon.

Szafkó Márk Forrás: FIBA

A magyar csapat legjobbjaiként Gáspár Benedek és Szafkó Márk 14-14 pontig, míg Rozmán Flórián 12 pontig jutott az utolsó találkozón.

A meccsenkénti 11,3 pontjával Gáspár Benedek volt a mieink legeredményesebbje az Eb-n.

Ezzel a fiúválogatottnak véget ért a nyári szereplése az utánpótlás Európa-bajnokságokon: idén az U20-asok a 11., az U18-asok a 6., míg az U16-osok a 13. helyen fejezték be a B-divízióban. Egy évvel ezelőtt egy hatodik és két kilencedik helyezés volt a magyar fiúk mérlege a három korosztályban.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE

Helyosztó a 13. helyért

Magyarország–Bulgária 77–61 (22–14, 24–14, 15–14, 16–19)

Magyarország: Gáspár V. 6, Papp 3, Nagy 5, Marokházi 7, Gáspár B. 14. Cs.: Szafkó 14/6, Rozmán 12, Zöldi 7/6, Inalegwu 5, Németh 4, Domján -.

A magyar csapat eredményei az U16-os fiú Eb-n:

Csoportkör:

Magyarország–Norvégia 68–50

Magyarország–Csehország 77–74

Magyarország–Belgium 53–73

Magyarország–Bulgária 61–75

Helyosztók:

Magyarország–Dánia 84–85

Magyarország–Nagy-Britannia 68–61

Magyarország–Bulgária 77–61

Az U16-os válogatott kerete az Eb-n:

Gáspár Vince

Inalegwu Noel

Németh Donát Gergő

Zöldi Zétény István

Nagy Ágoston

Szafkó Márk

Marokházi Levente

Papp Gergely

Bakai Barnabás

Domján Ervin

Rozmán Flórián

Gáspár Benedek

(Kiemelt kép forrása: FIBA)