Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: 13. lett az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.16. 16:52
null
Címkék
U16-os fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Visszavágva a csoportkörös vereségért, a magyar válogatott 16 ponttal verte a bolgárokat, és ezzel a 13. helyet szerezte meg a szkopjei B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Eb-n.

Mint arról beszámoltunk, pénteken nyert a britek ellen a magyar U16-os fiú kosárlabda-válogatott, amely így szombaton a 13. helyért játszhatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon. Ferenczi Tamás tanítványaira azok a bolgárok vártak zárásként, akiktől korábban a csoportkörben 75–61-re kikaptak.

Ezúttal viszont másképp alakult a mérkőzés: a mieink már az első negyed végére nyolcpontos előnyre tettek szert (22–14), majd a második tíz percben tovább folytatta remek támadójátékát a magyar együttes, s ennek köszönhetően a nagyszünetben már 18 pontra nőtt a különbség (46–28). A második félidő elején aztán a húszat is átlépte a fór (53–30), és a válogatott magabiztosan őrizte vezetését a harmadik szakasz végéig (61–42). A végjátékban sem forgott már veszélyben a siker:

a magyar csapat végül 77–61-re verte a bolgárokat, s ezzel négy győzelemmel, illetve három vereséggel végezve, a 13. helyet szerezte meg a másodvonalbeli kontinensviadalon.

Szafkó Márk Forrás: FIBA

A magyar csapat legjobbjaiként Gáspár Benedek és Szafkó Márk 14-14 pontig, míg Rozmán Flórián 12 pontig jutott az utolsó találkozón.

A meccsenkénti 11,3 pontjával Gáspár Benedek volt a mieink legeredményesebbje az Eb-n.

Ezzel a fiúválogatottnak véget ért a nyári szereplése az utánpótlás Európa-bajnokságokon: idén az U20-asok a 11., az U18-asok a 6., míg az U16-osok a 13. helyen fejezték be a B-divízióban. Egy évvel ezelőtt egy hatodik és két kilencedik helyezés volt a magyar fiúk mérlege a három korosztályban.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE
Helyosztó a 13. helyért
Magyarország–Bulgária 77–61 (22–14, 24–14, 15–14, 16–19)
Magyarország: Gáspár V. 6, Papp 3, Nagy 5, Marokházi 7, Gáspár B. 14. Cs.: Szafkó 14/6, Rozmán 12, Zöldi 7/6, Inalegwu 5, Németh 4, Domján -.
A magyar csapat eredményei az U16-os fiú Eb-n:
Csoportkör:
Magyarország–Norvégia 68–50
Magyarország–Csehország 77–74
Magyarország–Belgium 53–73
Magyarország–Bulgária 61–75
Helyosztók:
Magyarország–Dánia 84–85
Magyarország–Nagy-Britannia 68–61
Magyarország–Bulgária 77–61
Az U16-os válogatott kerete az Eb-n:
Gáspár Vince
Inalegwu Noel
Németh Donát Gergő
Zöldi Zétény István
Nagy Ágoston
Szafkó Márk
Marokházi Levente
Papp Gergely
Bakai Barnabás
Domján Ervin
Rozmán Flórián
Gáspár Benedek

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U16-os fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: megvan az első győzelem az U16-os leányválogatottnak az Eb-n

Utánpótlássport
5 órája

Vízilabda: az 5. helyért folytatja az U20-as női válogatott a vb-n

Utánpótlássport
9 órája

Kézi: ismét egy góllal kapott ki a magyar csapat az U19-es fiú-vb-n

Utánpótlássport
22 órája

Kosár: újra az elitben – sima feljutás az U20-as lányoktól az Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:13

Juhász Dorkának kihívásra volt szüksége a Schio után

Kosárlabda
Tegnap, 16:38

Kosárlabda: a 13. helyért folytatjuk az U16-os B-divíziós fiú Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 15:38

Vízilabda: kikapott a vb-negyeddöntőben az U20-as női válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

„Mintha szükségtelen lettem volna...” – Hanga Ádám a kosárlabda-válogatottról

Kosárlabda
2025.08.14. 21:40
Ezek is érdekelhetik