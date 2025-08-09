Kézi: hibátlanul zárták a csoportkört az U19-es fiú-vb-n a magyarok

Előbb Marokkó, majd Koszovó csapatának magabiztos legyőzésével kezdett az egyiptomi U19-es fiú kézilabda-világbajnokságon a 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta magyar válogatott, így szombat este jöhetett a csoportdöntő a szintén négy ponttal álló Svájc ellen.
Az első percekben ment az adok-kapok, 4–3 után azonban elhúztak a magyarok, a játékrész második felében pedig többször is hattal vezetett a válogatott, amelybe remekül szállt be a padról a kapus Balogh Ádám (aki végül 12 védéssel zárt). A szünetre 21–16-os állásnál vonultak el a felek.
A második félidő elején sokáig nem tudta növelni az öt-hatgólos előnyét a magyar csapat, több alkalommal is a kapufa „mentette meg” a svájciakat, akik azonban támadásban nehezen tudták feltörni a mieink védőfalát. A 44. percben aztán átszakadt ez a gát, a meccs addigi legnagyobb különbsége alakult ki a magyarok kínai figurája után, Fazekas Máté passzából Gáncs-Pető Máté volt eredményes, 29–22-re alakítva ezzel az állást.
A svájciak érezhetően elfogytak a meccs második félidejében, a magyarok pedig nem hagytak izgalmakat a végére: az utolsó tíz percre tízgólos előnyben fordult rá Gulyás István csapata, amely végül
39–29-re győzött, és magabiztos teljesítménnyel jutott be a középdöntőbe, amelybe két pontot visz tovább.
A meccs legeredményesebbje, egyben legjobbja a beálló Mészáros Máté lett, 11 találattal.
Az említett szakaszban hétfőn Ausztria, kedden pedig Svédország együttesével csap össze a magyar válogatott.
(Kiemelt képünkön: Eklemovic Márkó Fotó: IHF/kolektiff/Jure Erzen)