Kézi: hibátlanul zárták a csoportkört az U19-es fiú-vb-n a magyarok

Előbb Marokkó, majd Koszovó csapatának magabiztos legyőzésével kezdett az egyiptomi U19-es fiú kézilabda-világbajnokságon a 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta magyar válogatott, így szombat este jöhetett a csoportdöntő a szintén négy ponttal álló Svájc ellen.

Az első percekben ment az adok-kapok, 4–3 után azonban elhúztak a magyarok, a játékrész második felében pedig többször is hattal vezetett a válogatott, amelybe remekül szállt be a padról a kapus Balogh Ádám (aki végül 12 védéssel zárt). A szünetre 21–16-os állásnál vonultak el a felek.

A második félidő elején sokáig nem tudta növelni az öt-hatgólos előnyét a magyar csapat, több alkalommal is a kapufa „mentette meg” a svájciakat, akik azonban támadásban nehezen tudták feltörni a mieink védőfalát. A 44. percben aztán átszakadt ez a gát, a meccs addigi legnagyobb különbsége alakult ki a magyarok kínai figurája után, Fazekas Máté passzából Gáncs-Pető Máté volt eredményes, 29–22-re alakítva ezzel az állást.

A svájciak érezhetően elfogytak a meccs második félidejében, a magyarok pedig nem hagytak izgalmakat a végére: az utolsó tíz percre tízgólos előnyben fordult rá Gulyás István csapata, amely végül

39–29-re győzött, és magabiztos teljesítménnyel jutott be a középdöntőbe, amelybe két pontot visz tovább.

A meccs legeredményesebbje, egyben legjobbja a beálló Mészáros Máté lett, 11 találattal.

Az említett szakaszban hétfőn Ausztria, kedden pedig Svédország együttesével csap össze a magyar válogatott.

U19-ES FIÚ KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, GÍZA (EGYIPTOM)

Csoportkör, 3. meccs

Magyarország–Svájc 39–29 (21–16)

MAGYARORSZÁG: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 1, Eklemovic 3, Fazekas 2, Furka 5, Gáncs-pető 3 (1), Hoffmann 3, Horváth-Garaba 1, Józsa 1, Kucsera 2, Lendvai 1, Mészáros 11, Racskó 2, Szujó 4, Zakor. Edző: Gulyás István.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3.



A magyar válogatott kerete a világbajnokságra:



Kapusok: Balogh Ádám (FTC-Green Collect), Várady-Szabó László (One Veszprém HC)

Jobbszélsők: Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Szujó Zsombor (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Józsa Ádám Vincent (Rhein-Neckar Löwen, német), Racskó Máté (Ceglédi KK)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (NEKA/MOL Tatabánya KC)

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-Pick Szeged), Mészáros Máté (FTC-Green Collect/NEKA), Szökrényes László (Veszprém Handball Academy), Zakor Zalán (NEKA/ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Horváth-Garaba Ádám (FTC-Green Collect), Lendvai Szabolcs (Ceglédi KK), Vincze Péter (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC), Hoffmann Balázs (One Veszprém HC/Szigetszentmiklósi SZKSK)

(Kiemelt képünkön: Eklemovic Márkó Fotó: IHF/kolektiff/Jure Erzen)