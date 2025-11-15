Nemzeti Sportrádió

Vívás: elmaradtak a sikerek a kadét tőrözők európai körversenyén

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2025.11.15. 19:04
Címkék
vívás utánpótlás utánpótlássport
A budapesti kadet tőr európai körverseny szombati napján nem a magyar vívók játszották a főszerepet.

Több mint 350 kadétkorú tőröző lépett pástra az európai körverseny budapesti állomásán a BOK-csarnokban. Szombaton a fiúk mezőnyében hat magyar vívó jutott a 64 közé, a legjobb 32-be már csak Glatt Ádám és Szögi-Nagy Tamás került, ott azonban mindketten búcsúztak.

A leánycsapatok versenyét is szombaton rendezték, a Grósz Fióna, Mészöly Regina, Németh Emma, Radics Anna összeállítású válogatott a 13. helyen végzett. 

Vasárnap a lányok egyéni és a fiúk csapatversenye következik.

Részletes eredmények ITT.

(Kiemelt képünkön: Glatt Ádám Forrás: MVSZ)

