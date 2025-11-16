Kosárlabda: megkezdte az építkezést az U18-as leányválogatott

Nemcsak az U20-as és az U16-os, hanem az U18-as leány kosárlabda-válogatottnál is javában zajlott a munka a bajnoki szünetben. A juniorkorosztály (2008-2009-es születésűek) legjobbjainak november 10. és 12. között, három nap alatt öt edzést vezényelt Laczka Miklós szövetségi edző az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában.

„Ennek az első összetartásnak a fő célja az volt, hogy megismerjük, feltérképezzük azokat a fiatalabb játékosokat, akikkel korábban még nem dolgoztunk együtt – kezdte Laczka Miklós szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Továbbá azokkal a 2008-asokkal is szerettünk volna újra találkozni, akikkel ugyan már dolgoztunk együtt, de a nyáron végül nem kerültek be az Eb-keretbe.

Ezen kívül szerettük volna, ha a lányok némi betekintést kapnának arról, hogy milyen értékrendet szeretnénk majd képviselni,

és lehetőleg minél gyorsabban magukévá is tegyék azokat az alapelveket, amelyek mentén játszani fogunk az egész évadban, illetve a jövő nyári Európa-bajnokságon is. Emellett még az alapkohézió, illetve a támogató környezet megteremtése volt a fő feladatunk. A játékosok az elején még kicsit megilletődötten érkeztek meg hozzánk, és így is kezdtük el a közös munkát, de a harmadik napra lassanként felszabadultak, és a legvégére már tényleg jó hangulatban tudtuk tenni a dolgunkat; a hozzáállásra nem lehetett panasz, a lányok partnerek voltak a munkában, hamar sikerült megtalálni a közös nevezőt.

Ebben a kezdeti periódusban még sokkal fontosabb, hogy az összhang, a megfelelő kommunikáció kialakuljon a csapaton belül, minthogy konkrétan a kosárlabdaszakmai kérdésekben mennyit tudunk haladni.

Laczka Miklós Forrás: FIBA

A jelenlegi U18-as korosztály, tehát a 2008-2009-esek legjobbjai tavaly nyáron a nyolcadik helyen végeztek a miskolci U16-os Európa-bajnokságon. Az évjárat kiemelkedő játékosa, a pécsi Josepovits Kinga már a felnőttválogatottban is debütált.

„Természetesen, nagyon örülünk, hogy a juniorok közül Kinga már a nagyválogatottban is bizonyíthat, ő mindenképpen nagy értéke a magyar női kosárlabdasportnak. Pillanatnyilag azt még nem tudom megmondani, hogy vele miként számolhatunk a szezon során az U18-as válogatottban. A jelenlegi terv szerint, ha a jövő nyáron nem kerül be a felnőttek szűkített keretébe, akkor ő is velünk tarthat a korosztályos Eb-re.

Az mindenképpen örömteli, hogy Kingán kívül is többen bemutatkoztak már az NB I/A-csoportban, és egyre több lehetőséget is kapnak a felnőttélvonalban.

Ebben az idényben Biczó Panna, Dinnyés Petra, Gálos Hanna, Lép Izabella, Kárpáthegyi Léda, Nyári Döniz is szerepelt már az első osztályban."

Az előző nyáron a Laczka vezette U18-as válogatott a kilencedik helyet szerezte meg a spanyolországi korosztályos Eb-n.

„Az biztos, hogy a mostani társaságban is nagy potenciál rejlik, de az, hogy ez mégis mire lehet elég a jövő nyáron, azt illetően most még nagyon nehéz jóslásokba bocsátkozni.

Kulcskérdés, hogy milyen összetételű kerettel tudunk majd neki vágni a kontinenstornának.

Csaplár-Nagy Lara és Babay-Bognár Kinga személyében két meghatározó játékosunk is kint játszik Amerikában, emellett a szintén vezéregyéniségnek számító Kecsmárik Olívia súlyos térdsérülésből lábadozik, valamint ahogy már szóba került, még nem tudni, hogy Josepovits Kinga nálunk játszik-e vagy sem. Szóval egyelőre még viszonylag sok a bizonytalanság a csapatösszeállítás terén, így a benne rejlő potenciált is nehéz felmérni. Közvetlenül az Európa-bajnokság előtt már bátrabban merek majd nyilatkozni az esélyekről."

December végén, a két ünnep között az U18-as válogatott újabb edzőtáborral folytatja a munkát, és a felkészülést a jövő nyári Eb-re.

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)