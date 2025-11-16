Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: megkezdte az építkezést az U18-as leányválogatott

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 09:02
null
Címkék
U18-as leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport Laczka Miklós
A korosztályváltás után évadbeli első összetartásán vett részt az újjáalakuló U18-as leány kosárlabda-válogatott Laczka Miklós irányításával.

Nemcsak az U20-as és az U16-os, hanem az U18-as leány kosárlabda-válogatottnál is javában zajlott a munka a bajnoki szünetben. A juniorkorosztály (2008-2009-es születésűek) legjobbjainak november 10. és 12. között, három nap alatt öt edzést vezényelt Laczka Miklós szövetségi edző az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában.

„Ennek az első összetartásnak a fő célja az volt, hogy megismerjük, feltérképezzük azokat a fiatalabb játékosokat, akikkel korábban még nem dolgoztunk együtt – kezdte Laczka Miklós szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Továbbá azokkal a 2008-asokkal is szerettünk volna újra találkozni, akikkel ugyan már dolgoztunk együtt, de a nyáron végül nem kerültek be az Eb-keretbe.

és lehetőleg minél gyorsabban magukévá is tegyék azokat az alapelveket, amelyek mentén játszani fogunk az egész évadban, illetve a jövő nyári Európa-bajnokságon is. Emellett még az alapkohézió, illetve a támogató környezet megteremtése volt a fő feladatunk. A játékosok az elején még kicsit megilletődötten érkeztek meg hozzánk, és így is kezdtük el a közös munkát, de a harmadik napra lassanként felszabadultak, és a legvégére már tényleg jó hangulatban tudtuk tenni a dolgunkat; a hozzáállásra nem lehetett panasz, a lányok partnerek voltak a munkában, hamar sikerült megtalálni a közös nevezőt.

Laczka Miklós Forrás: FIBA

A jelenlegi U18-as korosztály, tehát a 2008-2009-esek legjobbjai tavaly nyáron a nyolcadik helyen végeztek a miskolci U16-os Európa-bajnokságon. Az évjárat kiemelkedő játékosa, a pécsi Josepovits Kinga már a felnőttválogatottban is debütált.

„Természetesen, nagyon örülünk, hogy a juniorok közül Kinga már a nagyválogatottban is bizonyíthat, ő mindenképpen nagy értéke a magyar női kosárlabdasportnak. Pillanatnyilag azt még nem tudom megmondani, hogy vele miként számolhatunk a szezon során az U18-as válogatottban. A jelenlegi terv szerint, ha a jövő nyáron nem kerül be a felnőttek szűkített keretébe, akkor ő is velünk tarthat a korosztályos Eb-re.

Ebben az idényben Biczó Panna, Dinnyés Petra, Gálos Hanna, Lép Izabella, Kárpáthegyi Léda, Nyári Döniz is szerepelt már az első osztályban."

Az előző nyáron a Laczka vezette U18-as válogatott a kilencedik helyet szerezte meg a spanyolországi korosztályos Eb-n.

„Az biztos, hogy a mostani társaságban is nagy potenciál rejlik, de az, hogy ez mégis mire lehet elég a jövő nyáron, azt illetően most még nagyon nehéz jóslásokba bocsátkozni.

Csaplár-Nagy Lara és Babay-Bognár Kinga személyében két meghatározó játékosunk is kint játszik Amerikában, emellett a szintén vezéregyéniségnek számító Kecsmárik Olívia súlyos térdsérülésből lábadozik, valamint ahogy már szóba került, még nem tudni, hogy Josepovits Kinga nálunk játszik-e vagy sem. Szóval egyelőre még viszonylag sok a bizonytalanság a csapatösszeállítás terén, így a benne rejlő potenciált is nehéz felmérni. Közvetlenül az Európa-bajnokság előtt már bátrabban merek majd nyilatkozni az esélyekről."

December végén, a két ünnep között az U18-as válogatott újabb edzőtáborral folytatja a munkát, és a felkészülést a jövő nyári Eb-re.

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)

U18-as leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport Laczka Miklós
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Oliver Vidin Fehérváron is a bajnoki címet célozza meg

Kosárlabda
2 órája

Mestere volt a zsákolásnak – Losonczy Árpád 75 éves

Kosárlabda
3 órája

Asztalitenisz: három magyar érem a szombathelyi nemzetközi versenyen

Utánpótlássport
14 órája

Vívás: elmaradtak a sikerek a kadét tőrözők európai körversenyén

Utánpótlássport
16 órája

Néma Norbert: jó az utánpótlásbázisa a magyar tekvondónak

Utánpótlássport
18 órája

Vívás: Vajda Oszkár és Szalai Zalán a negyeddöntőig jutott Taskentben

Utánpótlássport
20 órája

Vívás: három magyar a dobogón a tőrözők limai junior-világkupáján

Utánpótlássport
23 órája

Labdarúgás: visszavágott az észteknek az U17-es válogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 10:43
Ezek is érdekelhetik