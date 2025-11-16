Birkózás: az ESMTK nyerte az U15-ös kötöttfogású csapatbajnokságot

Szombaton Szigetváron, a városi sportcsarnokban 19 serdülő birkózócsapat sorakozott fel az U15-ös kötöttfogású csapatbajnokságra. A résztvevők négyes vigaszági rendszerben küzdöttek meg egymással, így a bírók összesen huszonnyolc csapattalálkozót vezettek le a nap folyamán – számolt be a hazai szövetség (MBSZ).

A nap legkiemelkedőbb teljesítményét egyértelműen az ESMTK nyújtotta, amely négy erős csapatot legyőzve szerezte meg a bajnoki címet.

A pesterzsébetiek a nyolcaddöntőben a Ferencvárost múlták felül 32–8-cal, majd a negyeddöntőben 31–15-re bizonyultak jobbnak az Egernél. Az elődöntőben a Ceglédi VSE következett, ahol az ESMTK 26–18-as győzelemmel jutott be a fináléba.

A döntőben a Soltvadkertet, a Kertvárost és a Kaposvárt legyőző Csepeli BC várt az ESMTK-ra. Hosszú ideig rendkívül szorosan alakult az aranycsata, 14–13-as csepeli vezetésnél azonban fordult a kocka: a 68 kilóban Gerhauser Vilmos, majd a 75 kilóban Felkai Balázs is tussal nyert, amivel kilencpontos előnyhöz jutott az erzsébeti csapat. A folytatásban a 85 kilogrammos Asztalos Tivadar pontozással, 5–1-re múlta felül Gaál Martint, de az aranyéremhez ez már kevésnek bizonyult. A bajnoki cím már itt eldőlt, végül a nehézsúlyban Balogh HunorZajtai László elleni technikai tusos sikere tette fel a pontot az i-re, és állította be a 28–17-es végeredményt az ESMTK javára.

A dobogó harmadik fokát a Cegléd érdemelte ki, miután foghíjas csapattalálkozón 24–23-ra bizonyult jobbnak az Egernél.

A helyosztók végeredményei:

Döntő: Csepeli BC – ESMTK 17–28

41 kg: Bagó Ádám ellenfél nélkül győzött (5-0)

44 kg: Bajczik Csongor – Olasz Vencel tus 0-5-nél (5-5)

48 kg: Abiad Harun – Koch Máté 5-2 (8-6)

52 kg: Kurdi Dániel – Kiss Bulcsú 5-1 (11-7)

57 kg: Nagy Regő – Hluskó István tus 0-8-nál (11-12)

62 kg: Fazekas Richárd – Wang Duan Yiyi ’6-6 (nagyobb értékű akcióval) (14-13)

68 kg: Arató István – Gerhauser Vilmos tus 0-2-nél (14-18)

75 kg: Kocsis Jakab – Felkai Balázs tus 0-4-nél (14-23)

85 kg: Asztalos Tivadar – Gaál Martin 5-1 (17-24)

+ 85 kg: Zajtai László – Balogh Hunor 0-8 (17-28)

Bronzmérkőzés: Ceglédi VSE – Egri VSI 24–23

Az 5. helyért: Kertvárosi SE – Kaposvári SI 28–20

A 2025. évi U15-ös kötöttfogású csapatbajnokság végeredménye:

Bajnokcsapat: ESMTK (Balog Hunor, Botos Gergely, Erszény Csanád, Felkai Balázs, Gaál Martin, Gerhauser Vilmos, Hluskó István, Horváth Lóránt, Kiss Bulcsú, Koch Máté, Marcinkovics-Kovács Bende, Olasz Vencel, Szabó Patrik, Wang Duan Yiyi, Zoltai Alex. Edzők: Fék Szabolcs, Kliment László, Racolta Eduárd.)

2. Csepeli BC

3. Ceglédi VSE

4. Egri VSI

5. Kertvárosi SE

6. Kaposvári SI

7. Budapesti Honvéd SE

8. BVSC-Zugló

9. KESI

10. Dr. Papp László BSE Szentes

11. Újpesti TE

12. FTC-MVM

13. Soltvadkerti TE

14. Orosházi SBK

15. Dél-Zselic SE

16. Dunaújvárosi KSE

17. Orosházi BE

18. Dorogi AC

19. Tatabányai SC

