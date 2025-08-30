Szombaton harmadik alkalommal rendezték meg a Héraklész szakmai napot, az eseménynek ezúttal a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) adott otthont.

A Héraklész-programban résztvevő, a helyszínen megjelent fiatal sportolókat és edzőiket Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte, majd Baji Balázs, a Sportintézet főigazgatója, a Héraklész-program vezetője vette át a szót, és elmondta, hogy

a program által 30 sportágban 944 sportoló részesül támogatásban.

A vb-bronzérmes korábbi gátfutó – aki sportolóként maga is részt vett a 2001-ben indult programban – többek között a sportegészségügy, az edukáció és a közösségépítés témakörében osztott meg érdekes információkat a közönséggel.

Ezt követően Kovács Katalin, a KKNKKA Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be a szakmai nap otthonául szolgáló sukorói akadémiát. A kajakozóként három olimpiai bajnok címet szerző klasszis kiemelte, a vadonatúj komplexum több mint 25 sportág számára biztosít magas szintű felkészülési lehetőséget.

„A Héraklész-program az elmúlt két évben Baji Balázs vezetésével teljesen megújult, és a huszonegyedik század versenysportjának megfelelő lehetőségeket biztosít a benne résztvevőknek – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a honlapunknak. – A fiatalokat minden olyan kiegészítő sporttudományi területen támogatjuk, amely ma már elengedhetetlen a kimagasló eredményekhez hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A legújabb fejlesztésünk egy olyan mobilapplikáció, amely nemcsak az egyik legfontosabb célunkat, a közösségépítést szolgálja, hanem ezen platformon keresztül a sportolók minden olyan információt, tudást vagy ajánlást megkapnak, amely segíti a fejlődésüket. A Héraklész-programban résztvevőknek csak azzal kell foglalkozniuk, hogy az edzéseken mindent megtegyenek annak érdekében, hogy napról napra többek és jobbak legyenek.

Amennyiben ebben a szemléletben végzik a felkészülésüket, akkor biztosak lehetnek benne, hogy az állami sportirányítás részéről megkapják azt a támogatást, amely lehetővé teszi a céljaik elérését.

Baji Balázs Forrás: HM Sportért Felelős Államtitkárság

„Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Héraklész-programba tartozó 944 sportolót igazi közösségé kovácsoljuk, sportágokon átívelő kapcsolatok, barátságok alakuljanak ki a fiatalok között – nyilatkozta Baji Balázs. – Lényeges, hogy a sportolók megbecsülést, elismerést érezzenek, hiszen minden nap fantasztikus munkát végeznek és nagyszerű eredményekkel örvendeztetnek meg mindannyiunkat. A program aktualitásainak folyamatos bemutatása mellett szeretnénk számukra a sportolói pályafutásukban és azon kívül is hasznosítható mentális, sportegészségügyi, teljesítménydiagnosztikai vagy dietetikai információkkal szolgálni, de akár a saját brand építését illetően is tájékozódhatnak. Nagy öröm, hogy több mint ötszázan jöttek el Sukoróra. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és

továbbra is azon dolgozunk, hogy minél többet tudjunk segíteni a felkészülésükben, fejlődésükben.

A szakmai napon megrendezett kerekasztal-beszélgetés keretén belül a „Mi kell a sikerhez? Hogyan tudod a legtöbbet kihozni magadból?” témakört boncolgatta dr. Kárpáti Róbert pszichiáter, neurológus, Kőrösi Éva, a Sportintézet dietetikai vezetője, Szász Máté, a Synlab szakmai igazgatója és Soós Ivett, a KKNKKA sporttudományos vezetője. A válogatott alpesi síző, motivációs előadó, influencer Trunk Tamás pedig a saját márka felépítéséről interaktív módon osztotta meg értékes gondolatait.

Forrás: HM Sportért Felelős Államtitkárság

A szakmai program zárásaként több fiatal sportoló közreműködésével tartották meg a Héraklész egyenruhát fókuszba állító divatbemutatót.

(Kiemelt képünkön: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár megnyitó beszéde Forrás: HM Sportért Felelős Államtitkárság)