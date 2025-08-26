A hónap utánpótlásedzője: Verrasztó Zoltán úszótréneré a júliusi díj

A díj negyedik évadának tizenegyedik kiírásában Flórusz János cselgáncs-, Márfi Gábor kajak- és Verrasztó Zoltán úszóedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a júliusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Jövő SC-FCSM úszóklub 69 esztendős vezetőedzője vehette át.

Verrasztó Zoltán mielőtt úszóoktatói pályára lépett volna, a medencében aratott kiemelkedő sikereket háton és vegyesen. Világ- és Európa-bajnoki elsőségekig vitte, a moszkvai olimpián 200 háton ezüst-, 400 méter vegyesen bronzérmet szerzett. Úszókarrierjét követően sebész főorvosként dolgozott évtizedeken át, hivatása gyakorlása mellett pedig edzőként is tevékenykedett a kétezres évek elejétől. Először a szintén kiváló versenyzőkké vált gyermekeivel, Dávidot és Evelynt foglalkozott a medencében is, majd klubedző lett. Bő két évtizede sportvezetőként is jelen van a hazai úszósportban.

A júliusi díjazott, Verrasztó Zoltán Fotó: Vasas Attila

A július végi európai ifjúsági olimpiai fesztiválon valósággal parádézott az egy éve Verrasztó tanítványaként fejlődő, 15 éves Kertész Boróka, aki

a szkopjei EYOF legeredményesebb magyarjaként első lett 100 és 200 méter pillangón egyaránt, miközben fontos szerepet játszott abban is, hogy leánystafétáink két szám döntője után is a díszemelvényre állhattak az eredményhirdetésen.

A 4x100 méteres vegyes váltó tetemes előnnyel győzött, a gyorsváltó pedig harmadikként érkezett be a célba. A teljes magyar küldöttségben Borókán kívül senki más nem nyert három aranyat. Verrasztó készítette fel azt a Puzsa Petrát is, aki a 200 méteres mellúszásban csapott elsőként a célba az EYOF-on.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök és Csabai Edvin sportigazgató, a Porsche Hungariát Vérten Sándor projektmenedzser, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Kertész Boróka is.

Molnár Zoltán azt emelte ki, hogy Verrasztó sokoldalú életpályája valamennyi területén világszínvonalút produkciót nyújtott: úszóként, sebészorvosként és edzőként is a legkiválóbbak közé tartozott, illetve tartozik. Vérten Sándor a Porsche Hungaria és az úszósport hosszú időre visszanyúló kapcsolatáról beszélt, míg Wladár Sándor kettejük hozzávetőleg félévszázados ismeretségét elevenítette fel, amely annak idején a KSI szakosztályában kezdődött.

A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Molnár Zoltán, Verrasztó Zoltán, Kertész Boróka, Wladár Sándor, Vérten Sándor Fotó: Vasas Attila

„Később aztán a Jövő SC-ben tizenhét éven át dolgoztunk együtt, abban a műhelyben, amely abban az időszakban a sportág meghatározó bázisa volt – így a szövetség olimpiai bajnok elnöke. – Ott is megtapasztaltam, és azóta is azt látom,

a tökéletes technikai tudás elsajátíttatása, a hibák kijavítása Zoli edzői filozófiájának lényege.

A tanítvány, Kertész Boróka elmondta, hogy miután a Darnyi Tamás SC-ből a Jövő SC-be igazolt egyértelműen előrelépett.

„Az előző klubokban nagyszerű alapokat kaptam, de úgy éreztem a további fejlődésemhez váltanom kell Jó döntés volt, mert Zoli bácsival nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot, ráadásul én azok közé tartozom, akik értik, sőt értékelik a mások számára néha talán nyers humorát.”

A győztes, Verrasztó Zoltán úgy fogalmazott,

ha bemegy az uszodába, még ma is megszűnik számára a külvilág.

„Tudom, hogy megosztó figurája vagyok a medencepartnak, mert mindig kiállok az igazamért. Sokan kérdezik azt is, hogy miért csörög az órám még most is hajnali négy óra negyvenháromkor. Nem igazán tudok rá válaszolni. Valami visz előre. Ha nem csinálnám, ha nem az uszodában érne a reggel, akkor nem lennék önmagam.”

(Kiemelt képünkön balról: Verrasztó Zoltán a díjjal Fotó: Vasas Attila)